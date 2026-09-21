TEK VİDEODA 11 YENİ TEKNOLOJİ | Dreame IFA Berlin 2026 Turu

Bu videoda Dreame markasının henüz piyasaya sürülmemiş ürünleri dahil olmak üzere en yeni robot süpürgelerini, bahçe bakım sistemlerini, kişisel bakım cihazlarını ve iklimlendirme çözümlerini IFA Berlin'de inceliyoruz.

42 bin Pascal emiş gücü ve esnek paspas kollarıyla IFA İnovasyon ödülü kazanan amiral gemisi Dreame X60 Pro Ultra Complete, iki farklı istasyon mimarisi sayesinde merdiven basamaklarını tırmanabilen Cyber X otonom temizlik sistemi en büyük iki yenilik. Dikey temizlik kategorisinde 30.000 Pa emiş gücüne ve 95 derece sıcak suyla kendi kendini temizleyen istasyona sahip T16 Pro Heat, buharlı temizlik sunan T16 Pro Steam ve CelesTect lazer teknolojili Z40 Pro kablosuz dikey süpürge modellerini yakından görüyoruz.

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Robotik ve kişisel bakım tarafında ise 4 çeker altyapısı ve 3D LiDAR haritalama sistemiyle bahçe güvenliğini de sağlayan Roboticmower A3 AWD Pro çim biçme robotu, saçı otomatik kavrayan Air-Auto maşa, Pocket Aura katlanabilir saç şekillendirme seti, safir cam soğutmalı Astra IPL epilasyon cihazı ve 7 katmanlı filtreli Bladeless Purifying Hot & Cool Fan RF20 iklimlendirme ünitesini keşfediyoruz.