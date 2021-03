Günümüzün en popüler sosyal medya platformu olan Instagram hepimiz hakkında çok özel bilgilere sahip. Hal böyle olunca da şifrelerimiz bizi güvenli alanda tutan en önemli şeyler. Bu bağlamda şifrenizi Instagram'ın "şifremi unuttum" özelliğiyle veya mevcut şifrenizi kullanarak nasıl değiştireceğinizi anlatıyoruz.

Kullanıcı sayısı bir milyarı aşan (evet, milyar) Instagram’ı sizin de kullanıyor olma ihtimaliniz bir hayli yüksek. Artık hayatımızın her alanına nüfuz etmiş olan sosyal medya platformlarının şüphesiz en güçlüsü olan Instagram, anlık olarak konumumuz dahil özel hayatımıza dair çok ayrıntılı bilgilere sahip. Böyle bir durumda da kendi güvenliğimize sorumluluk duygusuyla yaklaşmak olmazsa olmaz bir şart.

İşte tam da bu yüzden sağlamlığından şüphe duyduğunuz Instagram şifrenizi yenileme işleminin nasıl yapıldığını merak etmiş olabilirsiniz. Buna ek olarak Instagram şifrenizi unuttuğunuz için hesabınıza erişemiyor olabilirsiniz. İki ihtimali de ele alıyor, birkaç dakikanızı alacak adımlarla size Instagram şifresi nasıl değiştirilir onu anlatıyoruz.

Instagram şifre yenileme yöntemleri:

Yöntem #1: Şifrenizi biliyorsanız uygulama içinden şifre değiştirme,

Şifrenizi biliyorsanız uygulama içinden şifre değiştirme, Yöntem #2: Şifrenizi bilmiyorsanız Instragram'ın “şifremi unuttum” seçeneğiyle şifre yenileme

Yöntem #1: Instagram hesabı içinden şifre değiştirme:

Adım #1: Telefonunuzdan Instagram uygulamasını açın,

Telefonunuzdan Instagram uygulamasını açın, Adım #2: Profil sayfanıza girin,

Profil sayfanıza girin, Adım #3: Sağ üstte bulunan üç çizgiye tıklayın,

Sağ üstte bulunan üç çizgiye tıklayın, Adım #4: Sırayla “Ayarlar>Güvenlik>Şifre” seçeneklerine tıklayın,

Sırayla “Ayarlar>Güvenlik>Şifre” seçeneklerine tıklayın, Adım #5: Mevcut şifrenizi ve yeni şifrenizi girin,

Mevcut şifrenizi ve yeni şifrenizi girin, Adım #6: Sağ üstte yer alan mavi tik simgesine tıklayın.

Şifrenizi unutmadıysanız bile Instagram ve benzeri platformların şifresini düzenli aralıklarla değiştirmenizde fayda var. Özellikle de her platformda aynı şifreyi kullananların ilk olarak her platformda farklı bir şifre kullanmaya geçiş yapmasını, sonrasında ise bu platformlardaki şifreleri her ne kadar güvenli durursa dursun düzenli aralıklarla değiştirmesini öneriyoruz. Kendimizle ilgili en hassas bilgileri depoladığımız bu platformlarda en büyük önemi güvenliğe vermeliyiz.

Yeni bir şifre belirlerken Instagram’ın politikaları gereği en az altı karakter kullanmalısınız. Webtekno olarak sizlere mümkünse daha uzun bir şifre kullanmanızı ve aynı zamanda şifrenizde en azından bir büyük harf, bir küçük harf, bir rakam ve bir sembol (ünlem işareti veya soru işareti gibi) kullanmanızı öneriyoruz. Böylelikle şifrenizi kırmaya çalışanların çok zor anlar yaşamasına sebep olacaksınız.

Dileyenler Instagram şifresini değiştirme işlemini bir bilgisayar üzerinden de gerçekleştirebilir. Instagram’ın resmî internet sitesi de yukarıdaki adımlara çok benzer bir şekilde şifre değiştirmeye izin veriyor. O adımları da kısaca aktaralım.

Bilgisayar üzerinden Instagram şifre değiştirme işlemleri:

Adım #1: Instagram internet sitesine girin,

Instagram internet sitesine girin, Adım #2: Sağ üstte bulunan profil resminize tıklayarak profilinize girin,

Sağ üstte bulunan profil resminize tıklayarak profilinize girin, Adım #3: Ayarlar simgesine tıklayın,

Ayarlar simgesine tıklayın, Adım #4 : Şifreyi Değiştir seçeneğine tıklayın,

: Şifreyi Değiştir seçeneğine tıklayın, Adım #5: Mevcut şifrenizi ve yeni şifrenizi girin,

Mevcut şifrenizi ve yeni şifrenizi girin, Adım #6: Şifreyi Değiştir butonuna tıklayın.

Gördüğünüz gibi aynı işlemleri bilgisayar üzerinden de kolayca yapmak mümkün. Burada bir hatırlatma yapmak gerek. Eğer Instagram şifrenizi değiştirmenizin sebebi akıllı telefonunuza ya da bilgisayarınıza yapılan saldırı sonucu yaşadığınız bir sızıntıysa aynı cihazı kullanarak şifrenizi değiştirmeyin. Çünkü böyle bir durumda cihazınıza sızan kişi çok basit bir şekilde yeni şifrenizi de görebilecek.

Yöntem #2: Instagram “şifremi unuttum” seçeneğini kullanma:

Adım #1: Telefonunuzdan Instagram uygulamasına girin,

Telefonunuzdan Instagram uygulamasına girin, Adım #2: Giriş yapma ekranında “giriş yapmak için yardım al” seçeneğine tıklayın,

Giriş yapma ekranında “giriş yapmak için yardım al” seçeneğine tıklayın, Adım #3: Hesabınıza bağladığınız telefon numarasını girin, Eğer telefon numarası ilişkilendirmediyseniz kullanıcı adınızı da girebilirsiniz.

Hesabınıza bağladığınız telefon numarasını girin,

Telefon numaranızı girdiğiniz takdirde telefonunuza tek seferlik bir parola gönderilecek. Daha sonra bu parolayı kullanarak giriş yapacak ve yeni Instagram şifrenizi oluşturabileceksiniz. Eğer kullanıcı adınızı girerseniz de Instagram hesabınızı oluştururken kullandığınız e-posta adresinize bir Instagram şifre sıfırlama linki gönderilecek. Bu linke tıkladığınız takdirde Instagram’ın şifre değiştirme sayfasına yönlendirileceksiniz.

Eğer kullanıcı adınızı girmenize rağmen bir e-posta almadıysanız ilk olarak e-postanızdaki “Gereksiz” klasörünü kontrol edin. Daha sonra bu e-postanın gereksiz olmadığını belirtirseniz e-postanız ana klasöre taşınacak. Buradan linke tıklayabilirsiniz. Eğer linki Gereksiz klasöründe de bulamazsanız Instagram’a verdiğiniz e-posta adresinin doğru olup olmadığını kontrol edin.

İlk yöntemi okumayıp direkt buraya atlayanlar için hatırlatalım. Şifrenizde en az bir büyük harf, bir küçük harf, bir rakam ve bir sembol olduğundan emin olun. Aynı zamanda şifreniz ne kadar uzun olursa o kadar iyi. Eğer yeni ve güvenli olduğundan emin olduğunuz bir şifre yaratmakta sorun yaşıyorsanız sizi bir sonraki başlığa alalım.

Güvenli bir şifre oluşturmak ve bu şifreleri unutmamak düşündüğünüzden daha kolay:

Facebook, Twitter ve Instagram gibi çok kullandığımız ve her kullanacağımızda şifre girmemizi gerektirmeyen platformlarda şifreleri unutmak oldukça yaygın bir sorun. Bu yüzden de şifre yönetimini bizim yerimize yapan bir çok uygulama mevcut. Daha önce bu tarz uygulamaları derlediğimiz şifre yönetici uygulamaları yazımıza göz atabilirsiniz.

Kısaca bahsetmek gerekirse bu uygulamalar telefon ve internet tarayıcısıyla tümleşik bir şekilde çalışarak o anda girdiğiniz uygulamayı veya internet sitesini tanıyor ve ilgili kullanıcı adını ve şifreyi direkt olarak önünüze çıkarıyor. Size de yalnızca tuşlara tıklamak kalıyor. Daha da güzeli, yeni bir şifre oluşturacağınız zaman yine bu uygulamalar devreye girerek rastgele ve güvenli bir parola oluşturuyor.

Eğer harici bir uygulama kullanmak istemiyorsanız çoğu akıllı telefonda yer alan şifre deposu özelliğini de kullanabilirsiniz. Ancak böyle bir durumda bilgisayar ve telefonunuz arasında senkronize olarak aynı uygulama üzerinden şifrelerinizi yönetme şansından feragat etmiş oluyorsunuz. Bilgisayar üzerinden bir şifre girmeniz gerektiği zaman akıllı telefonunuzdan bakarak elinizle yazmanız gerekiyor.

