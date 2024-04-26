Audi, PHEV olarak gelen Q7 ve Q8 modellerini gösterdi. Araçlar oldukça dolu geliyor.

Alman otomobil devlerinden Audi, yenilenmiş Q8 ve Q7 modellerini gösterdi. Plug-in hibrit olarak kullanıcılara sunulan araçlar, 2020 model Q7 PHEV’in pazardan çekilmesinin ardından bu teknolojiyi tekrar karşımıza çıkarmış oldu.

Her iki model de 55 TFSI E Quattro ve 60 TFSI E Quattro seçenekleriyle geliyor ve önceki elektrik motorlarının performansını çok daha ileri seviyeye taşıyor. Bu bağlamda hem motor gücü hem de menzil bakımından geliştirmeler söz konusu.

Yaklaşık 42 km’lik menzil, 85 km’ye yükseldi.

Audi Q8

Araçların 55 TFSI E Quattro versiyonlarında Audi’nin çift turbolu 3 litrelik V6 motoru yer alıyor ve bu motor da 335 hp güç üretiyor. Batarya kısmında ise 22 kWh kadarı kullanılabilir olan 25,9 kWh kapasiteli bir modele yer verilmiş. Önceki modellerde bu batarya, 17,3 kWh kapasitesindeydi. Araçların elektrik motoru, 174 hp değerinde güç üretiyor. Toplamda da 389 hp güç ortaya çıkıyor. 60 TFSI E Quattro modelinde bu değer, 483 hp’ye ulaşıyor.

Audi Q7

Bu sayede de sadece elektrikle daha önce 42 km olan araç menzili 85 km değerlerini görebilecek hâle gelmiş. Audi, aracın 3 saat 45 dakikada sıfırdan tam şarj olduğunu belirtti.

Araçların hibrit modunda azami hız saatte 240 km ile sınırlandırılmış. EV modunda ise bu değer saatte 135 km’ye kadar düşüyor. Ayrıca kullanıcılar, araçları çalıştırdıkları zaman EV veya hibrit olarak çalışmalarını sağlayabiliyorlar. Bu da sonradan seçim yapma durumunu ortadan kaldırıyor.

İki modelde güncellenmiş dış tasarımla geliyor. Bunun haricinde tasarımı özelleştirebilmek adına opsiyonlar da sunuluyor. Siz bu ikiliyi nasıl buldunuz?