Audi, ikonik modeli TT için özel bir versiyon ile karşımıza çıktı. Sadece 50 adet üretilecek olan TT Roadster Final Edition, orijinal TT'den esinlenerek üretildi.

Alman lüks otomobil devi Audi, bugün ABD'de çok özel bir lansman gerçekleştirdi. Şirket, uzun zaman önce üretimini sonlandıracağını açıkladığı TT isimli modeli için bir veda modeli üretti. "TT Roadster Final Edition" olarak isimlendirilen otomobil, benzersiz görünümü ile ikonik modele yakışır bir veda yapacak.

Sadece 50 adet üretilecek Audi TT Roadster Final Edition, özellikle de rengi ile dikkat çekecek. Bu araçta kullanılan özel yeşil ton, birinci nesil TT'deki yeşil renk seçeneğinin yeni bir varyantı. Ayrıca bu özel otomobilde, gri renkli tavan ile tampon detaylarını görüyoruz.

Karşınızda Audi TT Roadster Final Edition

Audi TT Roadster Final Edition, iç kısmıyla da mest edecek bir otomobil. Karbon fiber detaylarla karşılaştığımız iç tasarımdaki turuncu renk yoğunluğu da yine birinci nesil TT'den alınan ilhamla geliştirildi.

Audi'nin sınırlı sayıda üreteceği TT, 2.0 litrelik dört silindirli bir motora ev sahipliği yapıyor. 228 hp güç üreten ve 350 Nm tork değerine sahip olan bu motor, aracın 5,5 saniyede 0-100 km/s hızlanmasını tamamlamasını sağlıyor. Aracın dört tekerden çekiş desteğine sahip olduğunu, yedi vitesli ve çift kavramalı bir otomatik şanzıman ile eşleştirildiğini belirtelim.

Audi TT Roadster Final Edition, yaklaşık 70 bin dolar karşılığında satın alınabilecek. Tahmin edebileceğiniz üzere bu otomobilin Türkiye'ye gelme olasılığı yok. Ancak şirket, bunun gibi bazı özel versiyon TT'leri İngiltere, Japonya ve İspanya gibi bazı ülkelerde satacak. Onlar da sınırlı sayıda üretilecekler.

Elveda TT...