Audi Türkiye, İzmir’de farkındalık yaratacak örnek bir çevre projesine imza attı. Alman markanın yetkili satıcısı Eröz Otomotiv, hayata geçirdiği ‘Nefes Aldıran Yollar Projesi’ ile Torbalı bölgesinde 5 bin ağaç dikecek.

Geçtiğimiz yılın ağustos ayında İzmir’de çıkan orman yangınında 500 hektardan fazla alan kül olmuştu. Karabağlar ilçesindeki bir ormanlık alanda etkili olan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle ancak 3. gününde söndürülebilmişti. Alman otomobil üreticisi Audi’nin Türkiye'deki yetkili satıcısı Eröz Otomotiv, İzmir’in zarar gören akciğerlerini tedavi etmek için çok önemli bir projeye imza attı.

Yangın sonrası harekete geçen Eröz Otomotiv yetkilileri, çalışanların bireysel katılımlarla da desteklediği ‘Nefes Aldıran Yollar Projesi’ ile İzmir’in dağlarını tekrar yeşillendirmek için çalışma başlattı. Şirket, Ege Orman Vakfı’nın desteği ile yürüttüğü proje kapsamında Torbalı bölgesinde 5 bin ağaçlık ‘Eröz Audi Ormanı’ kurmak istiyor.

Audi Türkiye'nin projesi, İzmir'e nefes aldıracak

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Audi Pazarlama Müdürü Mustafa Murat Uluer, Audi Türkiye olarak, stratejilerini ve vizyonlarını “iyi kalpli marka” olarak belirlediklerine vurgu yaptı. Bu vizyon doğrultusunda üretilecek tüm projelere sonuna kadar destek verdiklerini belirten Uluer, "Nefes Aldıran Yollar Projesi “iyi kalpli marka” vizyonumuzu birebir yansıtıyor. Audi olarak, topluma değer katacak sosyal sorumluluk projelerimizin sürdürülebilir olması öncelikli hedeflerimiz arasındadır” ifadelerini kullandı.

Ağustos ayında İzmir’in Karabağlar ilçesinde başlayıp, oradan Seferihisar ve Menderes ilçelerindeki ormanlık alanlara kadar ilerleyen yangın, toplam 500 hektarlık bir alanda etkili olmuştu. Söndürme çalışmalarına 19 helikopter ve bin 200 personelin katıldığı orman yangını, üçüncü gününde kontrol altına alınabilmişti.