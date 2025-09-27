Tümü Webekno
Elektrikli Araçlarda Hayati Öneme Sahip Ses Üretici Sistem (AVAS) Ne İşe Yarar?

Elektrikli araçlarda kullanılan ve hayati bir öneme sahip olan AVAS (Akustik Araç Uyarı Sistemi) nedir? Gelin bu kritik güvenlik özelliğinin detaylarına bakalım.

Elektrikli ve hibrit araçların gün geçtikçe daha fazla insan tarafından tercih edildiğini görüyoruz. Bu araçların öne çıkan özelliklerinden biri de sessiz olmaları. Ancak sessiz olmaları, bazı problemleri de beraberinde getiriyor. İşte tam olarak **burada “AVAS” olarak bilinen Acoustic Vehicle Alertin System (Akustik Araç Uyarı Sistemi) **devreye giriyor. Peki nedir bu AVAS?

Bu içeriğimizde hayat kurtaracak kadar önemli bir sistem olan AVAS’ı inceleyeceğiniz. “AVAS nedir? Nasıl çalışır ve ne faydası var?” gibi sorulara sahipseniz doğru yerdesiniz. Gelin AVAS sisteminin detaylarına bakalım.

AVAS nedir?

avas1

Başta da söylediğimiz gibi elektrikli ve hibrit araçlar çok sessiz. Bu da yayaların onları duymamasına neden olabiliyor. Geleneksel araçlarda motor sesini kolayca duyabilirsiniz. Böylece bir yaya arkasından bir araba geldiğini anlayabilir. Maalesef elektrikli araçlar çok sessiz olduğu için özellikle de şehir içinde onların sesini duymak imkânsıza yakın hâle geliyor.

İşte AVAS, tam olarak bu tarz durumlar için tasarlanan bir sistem. AVAS, düşük hızlarda sessiz çalışan elektrikli ve hibrit araçların çevredeki yayaları ve diğer sürücüleri uyarmasını sağlayan bir sistem olarak tanımlanır. Özellikle de şehir içinde 0-20 km gibi düşük hızlarda giden, geri viteste giden, park hâlindeyken kalkış yapan araçların AVAS ile etraftakileri uyarması hayati öneme sahiptir.

Bu sistem öyle normal uyarı seslerine benzemez. Genellikle otomobil üreticileri, AVAS sisteminde aracın tıpkı geleneksel içten yanmalı motorlu araç sesine sahip olmasını sağlar. Böylece yayalar, elektrikli araç bile olsa bir araba geldiğini motor benzeri sesten tanıyabilir.

AVAS sistemi nasıl çalışır?

AVAS sistemi, aracın etrafına (genellikle ön tarafına) yerleştirilen hoparlörler yoluyla yayaları ve diğer sürücüleri uyarmaya yarar. Araç hareket ettiğinde bu hoparlörlerden ses sinyalleri etrafa yayılır. Sistem, **araçla uyumlu bir şekilde çalışarak **aracın hızına, hareketine bağlı olarak farklı farklı seviyelerde motor sesi de verebilir. Yani aracın hızı, freni, vites değişiklikleri gibi değişkenlere tepki vermek için tasarlanmıştır. Bunu da elektronik kontrol ünitesi sayesinde yapar.

AVAS sisteminin faydaları nelerdir?

avas

Gelecekte yolların elektrikli otomobillerle kaplı olacağını düşündüğümüzde AVAS’ın önemi büyük. Bu sistem, yayaların sesleri duymasını sağlayarak kazaların ortaya çıkmasını engeller. Aynı zamanda diğer sürücülerin de araç seslerini duymasının önüne geçerek korkunç sonuçlar ortaya çıkmasının önüne geçebilir. Aynı zamanda görme engelli gibi kişilerin dışarıda güvenliği için de inanılmaz önem taşır.

Elektrikli otomobillerde gördüğümüz AVAS sisteminin detaylarına birlikte göz attık. Çoğu otomobilde bulunan sistem, yayaları uyarmasıyla kazalara karşı gerçekten kritik bir öneme sahip.

