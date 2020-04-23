Erken Doğan Körlüğünü Engellemenin Bir Yolu Keşfedildi

Hamileliğin 20. ile 37. haftası arasında doğan ve Preterm olarak adlandırılan erken doğmuş bebeklerin körlük riskini azaltmak için Avastin adlı ilacın çok düşük dozlarının etkili olduğu ortaya çıktı.

Erken doğan bebeklerin organları genelde çok gelişmemiş oluyor. Bu bebeklerin normalden daha fazla bakıma ve desteğe ihtiyacı oluyor. Erken doğanların karşılaştığı sorunlardan biri de retina ağındaki damarların zarar görmesinden kaynaklanan retinopatidir.

Erken doğan retinopatisi, önlem alınmaması durumunda görme bozukluklarına ve hatta körlüğe neden olabiliyor. Bu nedenle de araştırmacılar, bu sorunun önüne geçmek için çeşitli yöntemler ve ilaçlar deniyor.

Çok düşük dozla etkili ilaç:

Bugün JAMA Ophthalmology adlı dergide yayınlanan bir çalışmaya göre Avastin (bevacizumab) adlı ilacın oldukça düşük bir dozuyla bile bu bebekler etkili şekilde tedavi edilebiliyor. Araştırmayı Pediatrik Göz Hastalıkları Araştırma Grubu (PEDIG) ve ABD Uluslar Göz Sağlığı Enstitüsü (NEI) gerçekleştirdi.

Preterm, yani hamileliğin 20. ile 37. haftası arasında doğan bebeklerin gözlerinde bulunan ve ışığa hassas retina tabakası damarlarda yaşanacak bozulmalara karşı çok daha hassas durumda bulunur. Burada bulunan kan damarlarının fazla büyümesi, erken doğan retinopatisi kaynaklı görme kaybının en temel sebebi olarak gösteriliyor.

Şu andaki tedavilerse lazer terapisi ve kriyoterapi gibi yöntemlere dayanıyor. Her iki yöntem de damarların büyümesinin zararlı olacak noktaya gelmeden durdurulmasıyla uygulanabiliyor. Avastin ise damarlara gelen büyüme sinyallerini engelleyerek etki ediyor.

Avastin lazerden etkili:

Avastin ilk olarak kanser tedavisinde kullanılması amacıyla geliştirilmiş olan bir ilaçtı. Daha sonra damar genişlemesi üzerindeki etkisinden dolayı göz sorunlarında da kullanılmaya başlanmıştı. 2011 yılında yapılan bir araştırmadaysa ilerlemiş erken doğan retinopatisinde Avastin’in lazerden etkili olabileceğini ortaya koymuştu.

Araştırmacılar, doğru dozu bulabilmek için erken doğan bebeklerle yaptıkları deneylerde sürekli olarak kullanılan dozu yarılama yoluna gitti. Normalde kullanılan dozun %40’ı ile yola çıkan araştırmacılar, komplikasyon görülmeyen her seferden sonra dozu tekrar yarıladı. Bu şekilde kullanılan doz yedi kere azaltıldı. Çalışmada, sadece 0,004 mg Avastin’in yeterli olduğu belirtildi.