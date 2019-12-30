Gen Düzenlemesi Yapan Çinli Bilim İnsanına Hapis Cezası

Dünyanın ilk genetiği düzenlenmiş bebeklerini yaratan Çinli bilim insanı He Jinzhou, CRISPR/Cas9 adı verilen gen düzenleme teknolojisini usulsüz bir şekilde kullandığı gerekçesiyle üç yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Çinli bilim insanı He Jinzhou, Kasım 2018’de Associated Press’e (AP) yaptığı açıklamada, Lulu ve Nana adlı ikiz kız bebeklerinin genlerini CRISPR/Cas9 tekniği ile değiştirdiklerini söyleyerek, CCR5 adlı genin etkisiz hale getirildiğini belirtmişti.

Jinzhou ve ekibinin bu çalışması, hem Çin’de hem de dünya çapında büyük bir tepkiye neden oldu. Gen düzenleme teknolojisi üzerinde yapılan araştırmaların henüz olgunlaşmadığına dikkat çeken araştırmacılar, söz konusu çalışmanın etik ve ahlaki açıdan uygun olmadığını savunmuştu.

Çinli bilim insanı He Jinzhou, ikiz bebeklerin genlerini CRISPR tekniği ile değiştirmişti

Çin’in resmi haber ajansı Xinhua’nın aktardığına göre Jinzhou, CRISPR/Cas9 teknolojisini yasadışı kullandığı gerekçesiyle Shenzen’deki bir mahkeme tarafından üç yıl hapis cezasına ve 3 milyon yuan (430.000 dolar) para cezasına çarptırıldı. Ayrıca araştırma ekibinde yer alan Zhang Renli adlı bilim insanı da iki yıl hapse mahkum edildi ve 1 milyon yuan (143.000 dolar) para cezasına çarptırıldı.

2018'in sonlarında yedi embriyo üzerinde yapılan deneyler, tıp ve bilim dünyasında tam anlamıyla şok etkisi yaratmıştı. Güney Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde gerçekleştirilen projede Amerikalı bilim insanı Michael Deem de yer alıyordu.

Deem’in, Lula ve Nana adlı ikizlerin genleri düzenlenirken etik ve bilimsel normları görmezden geldiği söylenmişti. Buna rağmen Amerikalı bilimciye herhangi bir cezanın verilmemiş olması dikkat çekti. Bilim insanları, doğmamış çocukların genlerinin nasıl düzenlenebileceğini keşfetmiş olsalar da, çoğu ülke CRISPR/Cas9 tekniğini ahlaki ve etik gerekçelerle yasaklama kararı almıştı.