Nickelodeon, yeni kurmuş olduğu "Avatar Studios" ile Avatar evrenini genişletecek ve hikayeyi derinleştirecek yapımların geleceğini müjdeledi.

Avatar: The Last Airbender, dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olmasına rağmen elementler dünyası ile ilgili hayranlarının tatmin edici miktarda içerik bulunmuyordu. Nickelodeon, bugün gerçekleştirdiği duyuru ile “Avatar Studios” adında yeni bir stüdyo kurduğunu açıklayarak popüler markanın hayranlarını sevindirdi.

Yapılan açıklamaya göre Avatar Studios’un başlıca görevi Avatar ve The Legend of Korra dünyasını genişletmek olacak. Bu da demek oluyor ki hayranlar, gelecekte çok daha fazla Avatar filmi ve dizisi ile karşılaşacaklar. Üstelik paylaşılan afişe göre stüdyonun ilk projesi, orijinal bir animasyon filmi olacak.

Orijinal Avatar: The Last Airbender’ın arkasındaki isimler olan Michael DiMartino ve Bryan Konietzko, Avatar Studios'un baş kreatif sorumluları olacak. Dolayısı ile yeni yapımların, orijinal Avatar yapımlarını sevenlerin hoşuna gidebilecek işler olması muhtemel. ViacomCBS Kids & Family başkanı Brian Robbins, Avatar Studios’un Avatar evrenindeki karakterlere ve mitolojik hikayeye daha derinlemesine dalmayı mümkün kılacağını söyledi.

Bilmeyenler için; orijinal Avatar: The Last Airbender, 2005’ten 2008’e kadar 3 sezon boyunca devam eden bir çizgi diziydi. Dizi o dönemler öylesine popülerdi ki pek çok Annie Ödülü, Genesis Ödülü, Primetime Emmy Ödülü ve Peabody Ödülü almıştı. Dizi, savaşçı Ateş Ulusu'nu yenerek dünyayı kurtarmayı amaçlayan Aang ve arkadaşları Katara, Sokka ve Toph'un maceralarını merkezine alıyordu.

Avatar: The Last Airbender, sevilen çizgi dizinin ardından bir çizgi roman serisine de dönüştürülmüştü. Hatta söz konusu seri öylesine beğenilmişti ki New York Times’ın en çok satan çizgi romanlar listesinde 70 hafta boyunca zirvede yer almıştı. Çizgi dizi, yayında kaldığı süreçte Türkiye’de de seyircilerle buluşmuştu.