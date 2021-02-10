Deadline tarafından aktarılan bilgilere göre Disney, COVID-19'un film sektöründe neden olduğu maddi çöküş nedeniyle Buz Devri serisinin arkasındaki stüdyo olan Blue Sky'ı kapatmak kararı aldı.

Gerçek bir animasyon klasiği olan Buz Devri (Ice Age) serisinin arkasındaki film stüdyosu olan Blue Sky Studios, sektöre veda ediyor. Deadline tarafından aktarılan bilgilere göre Disney, film endüstrisini adeta yerle bir eden COVID-19’un neden olduğu maddi durum nedeniyle stüdyoyu kapatmak kararı aldı.

Şu ana kadar Buz Devri, Ajanlar İş Başında, Rio ve Robotlar gibi pek çok popüler işe imza atan Blue Sky Studios, aslında 20th Century Fox’un animasyon stüdyosu olarak varlığını sürdürüyordu ancak Disney’in Fox’un film ve TV şovu bölümünü satın almasıyla birlikte Disney’in kontrolüne geçmişti.

Disney, Buz Devri karakterlerini içeren bir Disney+ yapımı geliştirmeyi planlıyor

Blue Sky Studios’un kapatılması, Buz Devri ve Rio gibi markaların sonunu getirmeyecek. Disney, Blue Sky Studios’un sahip olduğu bu markaların evrenlerine ve karakterlerine yeni projelerde yer vermeye devam edecek. Hatta Deadline’ın haberine göre Disney, Buz Devri karakterleriyle bir Disney+ yapımı ortaya koymayı da planlıyor.

Blue Sky Studios’un kapatılma kararı ile birlikte 2019’da vizyona giren Ajanlar İş Başında filmi, stüdyonun son filmi oldu. 2022 yılında vizyona girmesi beklenen Nimona adlı bir sonraki uyarlama animasyon yapım iste stüdyonun kapatılması ile birlikte iptal edilmiş oldu.