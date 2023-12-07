Avatar Filmlerinden Esinlenen Açık Dünya Oyun Avatar: Frontiers of Pandora Çıktı! İşte Fiyatı, Sistem Gereksinimleri ve İlk Yorumlar

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Yıllardır beklenen açık dünya aksiyon oyunu Avatar: Frontiers of Pandora, bugün tüm platformlarda çıkış yaptı. İşte oyunun fiyatından konusuna, sistem gereksinimlerinden ilk yorumlarına kadar tüm bilmeniz gerekenler

Ubisoft’un 2017 yılında duyurduğu, James Cameron’ın gişe rekorları kıran Avatar serisinden ilham alan Avatar: Frontiers of Pandora, bazı ertelemelerin ardından nihayet bugün çıkış yaptı. Oyun, tüm platformlardan şu anda erişilebilir durumda.

Biz de sizler için açık dünya aksiyon/macera türündeki oyun hakkında tüm bilmeniz gerekenleri derledik.

Avatar: Frontiers of Pandora fragmanı

Avatar: Frontiers of Pandora konusu

Avatar: Fronteirs of Pandora, film serisindeki evrenden ve karakterlerden esinleniyor. Orijinal filmin 15 sene sonrasında geçen oyunda kapsamlı bir açık dünya yer alıyor. Oyuncular kendi Na’vi karakterlerini oluştururken Pandora’nın eşsiz bölgelerini keşfedebiliyor ve Pandora’yı RDA’nın hiddetinden korumaya çalışıyor. Oyunda filmlerden gördüğümüz birçok yaratık da yer alıyor.

Avatar: Frontiers of Pandora hangi platformlarda var?

Oyun, PC ve yeni nesil konsollar Xbox Series S/X ve PlayStation 5 için çıkış yaptı. PC’de hem Ubisoft hem de Epic Games üzerinden satın alınabiliyor.  

Avatar: Frontiers of Pandora fiyatı:

Platform  Fiyat
PC  1.199 TL (Epic Games ve Ubisoft)
Xbox 1.450 TL 
PlayStation 1.399 TL

Avatar: Frontiers of Pandora sistem gereksinimleri

Minimum:

  • İşletim sistemi: Windows 10/11 (64 bit)
  • İşlemci: AMD Ryzen 3600 3,6 GHz, Intel Core i7-8700K 3,70 GHz veya üstü
  • Bellek: 16 GB
  • Ekran Kartı: AMD RX 5700 (8 GB), Intel Arc A750 (8 GB), ReBAR açık şekilde), NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 GB) veya üstü)
  • Depolama: 90 GB

Önerilen:

  • İşletim sistemi: Windows 10/11 (64 bit)
  • İşlemci: AMD Ryzen 5 5600X 3,7 GHz, Intel Core i5-11600K 3,9 GHz ve üstü
  • Bellek: 16 GB (çift kanallı mod)
  • Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6700 XT (12 GB), NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (8 GB) ve üstü
  • Depolama: 90 GB

Oyunun değerlendirme puanları biraz karışık

Avatar: Frontiers of Pandora’ya gelen ilk yorumlara baktığımızda karışık sonuçlarla karşılaşıyoruz. Oyunu beğenen de beğenmeyen de bir hayli fazla. Yapım, Metacritic'te 73'te kalarak biraz düşük bir puanda kalmış. OpenCritic’teki puanı ise %69. Eleştirmenler, oyunun keşfedilecek güzel bir dünyası olduğunu söylese de genel anlamda modern açık dünya oyunlara kıyasla fazla sürpriz ve yenilikler sunmadığını ekliyor.

Avatar: Frontiers of Pandora değerlendirme puanları:

  • IGN - 7 / 10
  • GamesRadar+ - 3,5 / 5
  • GameSpot - 8 / 10
  • Destructoid - 9 / 10
  • Game Rant - 2,5 / 10
  • GamingTrend - 80 / 100
  • Digital Trends - 3 / 5
  • PCGamesN – 6 / 10

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