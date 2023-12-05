Aradan geçen 10 yılın ardından ilk kez yeni GTA oyununa yönelik bir fragman gördük. Neyse ki Rockstar, detaylarla dolu bir GTA 6 fragmanını bizlere sundu.

O gün, geldi çattı. 2013’te buluştuğumuz GTA 5’ten 10 yıl sonra Rockstar Games, GTA 6’nın fragmanını paylaştı. Böylesine büyük çaplı bir oyun için oldukça doyurucu diyebileceğimiz bu fragmanda karakterlere, lokasyonlara, gruplara, vahşi yaşama ve diğer birçok detaya göz atma şansımız oldu.

Fakat fragmanın hızlı ve içine çeken akışı yüzünden bu detayları kaçırmak oldukça kolay. Zira Rockstar, oyunda neyle karşılaşacağımızı bize sunarken öte yandan heyecanı diri tutabilmek adına bazı şeyleri havada da bırakabiliyor. Biz de bunları olabildiğince açıklayabilmek adına GTA 6 fragmanını kare kare inceledik.

GTA 6'nın fragmanı:

Ana karakterlerimizden başlayalım.

Fragmanda, hikâyenin Lucia isimli bir kız ve henüz ismini bilmediğimiz -ama sızıntılara göre Jason isimli- bir adam etrafında döndüğünü görüyoruz. Lucia’yı en başta hapishane kıyafetleriyle gördüğümüzden, suç geçmişi olduğunu tahmin etmek pek de zor olmuyor. Fragman içinde ikilinin sürekli birbirini kollaması da dikkat çekiyor.

Sosyal medya artık daha işlevsel.

Fragmanda TikTok ve Reels üzerinden alışık olduğumuz sosyal medya görüntüleri adeta gözümüze sokuluyor. Eğer telefonumuzdan eriştiğimiz bu uygulama gösterildiği kadar çeşitli olursa artık sadece gerçek hayatta değil, GTA 6 içindeki videoları da kaydıra kaydıra saatler geçirebiliriz.

Bu videolarda gördüğümüz Rudi gibi isimlerle hikâyede karşılaşıp karşılaşmayacağımız henüz belli değil. GTA 5’e dönüp baktığımızda zamanın sosyal medya geleneklerini iyi yansıttığını görmüştük. Zira 2013 yılında Facebook ve Twitter adeta rakipsizdi ve oyunda da bu ikilinin yansıtıldığı uygulamalar vardı.

Gelelim araç çeşitliliğine.

Sadece fragmanda gördüğümüz araçlar arasında; yatlar, standart tekneler, hız tekneleri, hovercraft’lar, yolcu uçakları, deniz uçakları, canavar kamyonlar, helikopterler, yük gemileri, yolcu gemileri, motorlar, pikaplar, spor otomobiller, gündelik otomobiller ve daha sayamadığımız niceleri var.

Tabii aramıza geri dönen efsaneden bahsetmemek olmaz.

GTA Vice City’de maceralarımıza eşlik eden, Vice City sokaklarından kendisiyle son hızla geçtiğimiz Cheetah, fragmanda kendine yer buluyor. Arabanın plakasındaki isim detayı da oldukça hoş bir dokunuş. Orijinalinin Ferrari Testarossa olduğunu da belirtelim.

Araçlar demişken, gözümüze tanıdık gelenlere de değinmek lazım.

Sadece şu görüntüye bakınca; Porsche 911 Carrera, Chevrolet Corvette, Dodge Challenger ve modelini kestiremediğimiz Mercedes marka bir araç görmek mümkün. Bu da oldukça modern araçlarla temelin atıldığını gösteriyor.

GTA 6, Leonida eyaletinde geçiyor. Yoksa Florida mı demeliydik?

Oyun fragmanında, Florida eyaletiyle özdeşleşen pek çok detaya eğlenceli şekillerde yer verildiğini görüyoruz. Örneğin havuzdaki timsah görüntüsü aslında gerçek bir olaya bağlı. Geçtiğimiz haziran ayında Florida’da oldukça büyük bir timsah, havuzda yüzerken bulunmuştu.

Markete giren timsah da pek yabancı değil. 2018 yılında bir adam, Florida’daki bir markete şaka amacıyla timsah getirmişti. Bu gibi pek çok detayla Leonida eyaleti, aslında Florida’yı temsil ediyor diyebiliriz. Floridalı’ların bu tür garip huyları, internette Florida Man meme’inin ortaya çıkmasına sebep olmuştu.

Fragmanda gördüğümüz yüz dövmeli adam da yine Florida'dan, spesifik olarak Miami'den. Söz konusu adamımız gerçekte yeşil saçlıydı ve yine yüzü dövmeliydi. Miami'nin Joker'i olarak biliniyordu ve yolda giderken diğer sürücülere silah doğrulttuğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.

"Bakın kim gelmiş" diyerek elinde iki çekiçle bekleyen kadın da yine Miami'den.

Tabii çok kısa süreliğine gösterilmiş olsa da arabanın üstünde twerk yapan kadının da gerçekte karşılığı var. Hem de yine Miami'den.

GTA serisinde sürekli farklı gruplar ve çeteler gördük. Peki burada durum ne?

GTA 6 fragmanı elbette her detayı vermediğinden tüm çete detaylarına erişemiyoruz. Fakat oyunda önümüze sunulan 3 grup var. Bunlardan ilki modifiyeli araçlarla sokak yarışları düzenleyen High Rollerz Lifestyle grubuyken bir diğeri de sınırlar yokmuşcasına arazi yarışları düzenleyen Thrillbilly Mud Club. İsmi belli olmayan bir diğer grup ise ATV ve arazi motorlarıyla ortalığı birbirine katıyor.

Vahşi yaşamın çeşitlendiğini görmek de zor değil.

GTA 5 en temelinde hayvanları oyuna katarak oynanışı çeşitlendirmişti. GTA 6 ise bunu bir sonraki seviyeye taşıyacak gibi görünüyor. Zira şivava, flamingo, timsah, yunus balığı ve köpek balığı gibi hayvanlar fragmanda gösteriliyor. Bu bağlamda çok sayıda canlı göreceğimizden şüphemiz yok.

Şimdi arkamıza yaslanıp büyük resme bakalım. Bu grafikler nedir böyle?

Raflardaki şişelerden ışığın isabetli ve gerçekçi şekilde yansıması, sahildeki insanların bedeni normal şekilde ışıklandırılmışken güneş kremi süren bir kadının daha çok parlaması, araçların aynalarındaki isabetli yansımalar, kaplamalara göre parlaklığın değişmesi ve genel olarak kaplamaların kalitesi, yanımdaki RTX 3070 Ti kartın bile -şakasız- kendinden şüphe etmesine sebep oluyor.

Fragmanda gördüğümüz tanıdık lokasyonlar da evimizde hissettirecek gibi görünüyor.

Öncelikle Ocean Beach yolu göze çarpıyor. Ayrıca drone çekimiyle gösterilen bir manzara da Vice City’de ortada yer alan küçük Starfish adasına benziyor. Fragmanda striptiz kulübü var. Vice City veteranlarının hatırlayacağı üzere oyunda Mercedes’i bıraktığımız yer, yani Pole Position Club, bir striptiz kulübüydü. Öte yandan DJ’in olduğu sahnenin ise Malibu Club olduğu düşünülüyor.

Eğer bu doğru çıkarsa, Ramiz Karaeski’nin İstanbul’a dönüşüne benzer bir girişi Malibu’ya yapacağımızdan şüpheniz olmasın.

Bu dünya gerçekten yaşıyor. Her görselde farklı aktiviteler görünüyor.

Örneğin sahildeki şu görüntüye bir bakın. Yürüyüş yapan bir çift, sohbet eden gruplar, güneşlenen insanlar, erkek arkadaşına güneş kremi sürdüren bir kadın, eğilen bir kadının fotoğrafını çeken başka bir eleman, havada helikopterler, hedefine doğru giden uçaklar ve daha birçok detay var. Daha önce bahsettiğimiz gruplar ve mekânlar da şüphesiz hayat dolu olacaktır.

Dövmeli adamın Florida Man meme’lerinden fırlama fotoğrafı, aynı zamanda GTA Online’a gönderme olabilir.

Sonuçta GTA 5’in online modu, karakterler için çok geniş çaplı bir kişiselleştirme seçeneği sunuyordu. Aynısını, hatta çok daha gelişmişini GTA 6’dan beklemek hata olmayacaktır.

Farklı detaylar gün yüzüne çıktıkça listeye ekliyor olacağız. Siz de kendi fark ettiklerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın.

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