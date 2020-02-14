Massive Entertainment'tan 'Avatar Oyunu' Hakkında Açıklama

Massive Entertainment, Avatar filminden yola çıkılarak bir oyun yapılacağını duyuralı çok uzun zaman olmuştu ve Avatar filminden esinlenerek yapılacak oyunun ne zaman çıkacağı merak konusuydu. Uzun süreli sessizliğin ardından ilk açıklama bugün geldi.

2017 yılında duyurulan Avatar oyunu; hayranları tarafından sevinçle karşılanmış fakat oyunun çıkış tarihi hakkında bilgi verilmemişti. Şimdiyse geliştirici şirket tarafından yeni bir açıklama geldi.

Oyunun hâlâ geliştiriciler tarafından geliştirildiğini ve henüz yayın tarihinin belli olmadığını duyuran Massive Entertainment yetkilisi, oyun hakkında başka bir şey söylemenin doğru olmayacağını ifade etti. Screenrant ile yapılan bir röportajda Jesper Karabanov, oyunun bölüm geliştiricisi tarafından geliştirildiğini ve henüz yolun başında olduklarını söyledi.

Çalışmalar hızla devam ediyor:

2017 yılında çalışmalara başlandığı duyurulan oyunun hâlâ yayınlanmaması, oyuncuları hayal kırıklığına uğratmıştı. Bu kadar uzun zamandır beklenen oyun için Massive Entertainment'ın oldukça fazla çalıştığı söyleniyor.

Geliştirici ekibi ikiye bölen şirket, 2018 yılından bu yana büyük uğraşlar verdiklerini söylüyor. Nisan ayından sonra bu oyun için yeni bir ofis kuran şirket, ekibine bir animasyon uzmanı, bir yardımcı yapımcı ve bir tane de yapay zekâ programcısı dâhil etti.

Oyunun geç çıkması bir dezavantaj:

Avatar projesinin ne zaman tamamlanıp raflarda yerini alacağı bilinmiyor fakat zaman geçtikçe Avatar popülerliğini kaybetmeye devam ediyor. Avatar filminin ilki 2009 yılında yayınlanmıştı ve Avatar 2’nin 2021 yılında çıkacağı söylenmişti. Aradan geçen 12 sene, film yapımcıları için büyük dezavantaj. Bu olumsuzluk, aynı zamanda oyun yapımcılarını da etkileyebilir çünkü geçen 12 seneden popüler kültür kavramları çok değişti ve Avatar eski popülaritesini yitirdi.

Oyunun hâlâ geliştirilme aşamasında olması, bizlere oyunun yakın bir zamanda çıkmayacağını gösteriyor. Tüm bunları göz önünde bulundurursak Avatar oyunu yakın zamanda çıkmazsa beklediği ilgiliyi göremeyecek gibi duruyor.