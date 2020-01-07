Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz ve yönetmen James Cameron, CES 2020'de bir araya gelerek, Avatar'dan ilham alan yeni bir konsept otomobili ve Avatar 2'den ilk görüntüleri paylaştı.

Yönetmen James Cameron ve Mercedes-Benz, CES 2020'de Avatar'dan ilham alan yeni konsept otomobilin yanı sıra 2021 yılında vizyona girmesi beklenen devam filmi Avatar 2'den ilk görüntüleri paylaştı. Yönetmen, Pandora'nın geleceğinden ilk görüntüleri, Daimler'in açılış gecesinde gösterdi.

Cameron, yaklaşan filmi tanıtmak ve Alman otomobil üreticisinin sürdürülebilirliğin önemini vurgu yapan "Vision AVTR" konsept aracı hakkında konuşmak için Daimler AG ve Mercedes-Benz Cars başkanı Ola Källenius ile birlikte sahne aldı. Cameron, Avatar 2'nin 2009'daki ilk filmden daha fazla yaşam formuna, araca ve makineye sahip olacağını belirtti.

İşte Avatar 2'den ilk görüntüler

Geçen yıl 20th Century Fox'u satın alan Disney, 17 Aralık 2021'de vizyona girecek Avatar 2 nin ardından 2023, 2025 ve 2027 yılları için üç Avatar filmi daha yapmayı planlıyor.

Konsept araca gelecek olursak, Daimlere göre "Vision AVTR"ın adı sadece Avatar'dan ilham almakla kalmıyor, aynı zamanda Advanced Vehicle Transformation (Gelişmiş Araç Dönüşümü) anlamına geliyor. Şirket, konsept otomobilin kendine özgü bir tasarım dili olduğunu ve Cameron'ın filmindeki çeşitli yaratıklardan esinlenerek iç ve dış mekanı duygusal bir bütün haline getirdiğini belirtiyor.

Vision AVTR'yi "canlı bir yaratık" olarak nitelendiren Daimler, otomobilin arkasında, ince hareketlerle sürücü ile iletişim kurabilen 33 "biyonik kanat" olduğunu söyledi. Otomobil, ön ve arka aksları aynı veya zıt yönde hareket ettirebilme özelliğine sahip. Böylece Vision AVTR bir yengeç gibi yaklaşık 30 derece yana doğru hareket edebiliyor.

Araçta direksiyon yerine, orta konsolda sürücüyü kalp atışı ve solunumundan tanıyan çok işlevli bir kontrol birimi var. Daimler'e göre kavisli bir ekran modülü, yolcular ve dış dünya arasında görsel bir bağlantı sağlıyor.

Konsept otomobil ayrıca metallerden tamamen arınmış geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılmış organik akü teknolojisi kullanıyor. Vision AVTR, Dinamica deri kaplı koltukları ve Karuun adı verilen Endonezya ağacıyla süslenmiş zemini de dahil olmak üzere sürdürülebilir malzemeler kullanıyor.

Mercedes'in Vision AVTR konsept otomobili: