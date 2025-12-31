Tümü Webekno
Avengers: Doomsday filminin 2. tanıtım videosu yayınlandı: Thor geri dönüyor

Yeni tanıtım videosu Thor’a odaklanıyor. Aksiyon yerine karakterin iç dünyasını öne çıkaran fragman, Avengers: Doomsday’in önceki Marvel filmlerine göre daha ciddi bir anlatım sunacağını işaret ediyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Marvel Studios, Avengers: Doomsday için yayımladığı ikinci tanıtım videosunda odağı Thor’a çevirdi. Chris Hemsworth’ün canlandırdığı karakter, uzun bir aradan sonra yeniden sahneye çıkarken fragman Thor’un içsel mücadelesini ve yaklaşan büyük tehdide hazırlığını gösteriyor.

Tanıtım videosu, Marvel’ın alışılmış esprili ve tempolu fragman dilinden uzaklaşıyor. Daha sakin sahneler, karanlık atmosfer ve duygusal vurgu, filmin tonunda ciddi bir değişim olacağını net biçimde hissettiriyor. Thor’un dua ettiği sahneler bu dönüşümün en dikkat çekici anları arasında.

Bu yaklaşım, Avengers: Doomsday’in yalnızca büyük bir süper kahraman buluşması değil, karakter odaklı ve daha olgun bir hikâye anlatmayı hedeflediğini gösteriyor. Marvel’ın son dönemde eleştirilen tonunu geride bırakıp daha ağır bir anlatı kurması, hayranların beklentisini yükseltmiş durumda.

