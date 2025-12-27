Avengers: Doomsday Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey: Fragmanı, Çıkış Tarihi, Konusu ve Dahası

2026'nın en çok beklenen filmlerinden olan Avengers: Doomsday hakkında bilmeniz gereken her şeyi derledik. İşte fragmanı, çıkış tarihi, konusu, oyuncuları ve dahası.

Bir nesli sinemaya bağlayan Marvel Sinematik Evreni, "Endgame" sonrası girdiği durgunluk döneminden sonra nihayet o devasa, yer yerinden oynatan enerjisine geri dönüyor. MCU’nun bir sonraki Avengers filmi Avengers: Doomsday, önümüzdeki yılın sonlarına doğru sinemalarda resmen vizyona girecek.

Biz de bu içeriğimizde Avengers: Doomsday filmiyle ilgili tüm bilmeniz gerekenleri derledik. Filmin fragmanı, çıkış tarihi, konusu, oyuncuları ve diğer tüm detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Doomsday, filmi Marvel için çoklu evren yaklaşımını en kritik odağı olacak ve yeniden Marvel sevenleri sinemalarda bir araya getirecek.

Avengers: Doomsday fragmanı

Avengers: Doomsday çıkış tarihi

Avengers: Doomsday filmi, 18 Aralık 2026 tarihinde dünya çapında sinemalarda vizyona girecek. İlk başlarda filmin mayıs aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyordu ancak Marvel tarafından alınan karar ile 2026’nın aralık ayına ertelendi. Filmin çıkış tarihinin Noel zamanına yakın tatil sezonuna denk gelmesiyle gişe rekorları kırması bekleniyor.

Avengers: Doomsday konusu

Filmin ana odak noktası, isminden de anlaşılacağı üzere Marvel dünyasının en ikonik kötü adamlarından biri olan Victor von Doom olacak. Daha da ilgi çeken kısım ise MCU’da Tony Stark, yani Iron Man olarak gördüğümüz Robert Downey Jr.’ın bu sefer Dr. Doom rolüyle ana kötü karakter olarak geri dönmesi.

Sızan bilgilere göre film, Doom’un çoklu evreni kendi kontrolü altında birleştirme çabasını göreceğiz. Eski çok sevilen Marvel karakterleri, X-men, yeni Avengers, Fantastik Dörtlü gibi isimler filmde bir araya gelecek ve Doom’a karşı mücadele edecek. Aslında normalde yeni Avengers filmlerinin Kang’i temeline alması bekleniyordu. Ancak geçtiğimiz yıllarda bu karar değiştirildi ve stüdyo Dr. Doom’a yöneldi.

Avengers: Doomsday oyuncu kadrosu

Doomsday filminin kadrosunda âdeta yok yok. İlk olarak Robert Downey Jr.’ın Dr. Doom rolüyle evrene geri döndüğünü göreceğiz. Ona ek olarak Chris Evans da Steve Rogers olarak yeniden karşımıza çıkacak. Bunlar dışında Marvel evreninden tanıdığımız birçok isim yeni Avengers filminde de olacak.

Kadroda Pedro Pascal (Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (Susan Storm), Chris Hemsworth (Thor), Paul Rudd (Ant-Man), Florence Pugh (Yelena), Sebastian Stan (Bucky Barnes), Letitia Wright (Black Panther), Ebon Moss-Bachrach (Thing), Lewis Pullman (Sentry), Joseph Quinn (Johnny Storm), Tom Hiddleston (Loki), Patrick Stewart (Charles Xavier), Ian McKellen (Magneto), David Harbour (Red Guardian), Anthony Mackie (Sam Wilson), Simu Liu (Shang-Chi) gibi isimler de olacak. Film, önceki Avengers filmlerinin yönetmenleri Anthony ve Joe Russo kardeşlerin imzasını taşıyacak.

Avengers: Doomsday filmi hakkında bildiklerimiz bu kadar. Yeni fragmanların ve konus hakkındaki detayların önümüzdeki dönemde gelmesini bekliyoruz. Yapımın şimdiden Marvel hayranlarını çok heyecanlandırdığını söyleyebiliriz.