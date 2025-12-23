Avengers: Doomsday tanıtım videosu yayınlandı: Steve Rogers geri dönüyor!

Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

Avengers: Doomsday fragmanında Chris Evans yeniden Steve Rogers olarak ortaya çıktı. Üstelik karakterin bir çocuğu olduğu da ilk kez açıkça görülüyor.

Marvel Studios, Avengers: Doomsday filminin ilk fragmanını resmi olarak yayınladı. Fragmanla birlikte filmin vizyon tarihi de netleşti. Avengers: Doomsday, 18 Aralık 2026 tarihinde sinemalarda olacak.

Fragman, MCU’nun yeni Avengers dönemine dair ilk güçlü sinyalleri verirken en büyük sürpriz Chris Evans’ın Steve Rogers olarak geri dönüşü oldu. Bu hamle, Endgame sonrası kapandığı düşünülen bir hikâyeyi yeniden gündeme taşıdı.

Marvel’ın Aralık vizyon tarihini seçmesi tesadüf değil. Infinity War ve Endgame gibi dev filmlerle benzer bir strateji izleyen stüdyo, Doomsday’i yılın en büyük sinema olayı olarak konumlandırıyor.

Avengers: Doomsday, MCU’nun geleceğini şekillendirecek kilit yapımlardan biri olacak. Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte Marvel cephesinde beklenti resmi olarak zirveye çıktı.