Avengers: Doomsday tanıtım videosu yayınlandı: Steve Rogers geri dönüyor!

Avengers: Doomsday fragmanında Chris Evans yeniden Steve Rogers olarak ortaya çıktı. Üstelik karakterin bir çocuğu olduğu da ilk kez açıkça görülüyor.

Avengers: Doomsday tanıtım videosu yayınlandı: Steve Rogers geri dönüyor!
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Marvel Studios, Avengers: Doomsday filminin ilk fragmanını resmi olarak yayınladı. Fragmanla birlikte filmin vizyon tarihi de netleşti. Avengers: Doomsday, 18 Aralık 2026 tarihinde sinemalarda olacak.

Fragman, MCU’nun yeni Avengers dönemine dair ilk güçlü sinyalleri verirken en büyük sürpriz Chris Evans’ın Steve Rogers olarak geri dönüşü oldu. Bu hamle, Endgame sonrası kapandığı düşünülen bir hikâyeyi yeniden gündeme taşıdı.

Marvel’ın Aralık vizyon tarihini seçmesi tesadüf değil. Infinity War ve Endgame gibi dev filmlerle benzer bir strateji izleyen stüdyo, Doomsday’i yılın en büyük sinema olayı olarak konumlandırıyor.

Avengers: Doomsday, MCU’nun geleceğini şekillendirecek kilit yapımlardan biri olacak. Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte Marvel cephesinde beklenti resmi olarak zirveye çıktı.

