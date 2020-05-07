Tony Stark nam-ı diğer Iron Man, Marvel Sinematik Evreni’nin (MCU) doruk noktası olan Avengers: Endgame’de sonunda öleceğini bilmesine rağmen sonsuzluk eldiveniyle parmağını şıklatarak Thanos’u yok etmişti. Peki, her şeyi normale döndüren parmak şıklatma hareketini Iron Man yerine Captain America yapsaydı bizleri nasıl bir son bekliyor olurdu?

2008 yılında ilk Iron Man filmi ile kapılarını açan Marvel Sinematik Evreni (MCU), üç aşamadan oluşan ilk perdesini Iron Man’in vedasına sahne olan Avengers: Endgame ile kapattı. Filmde tüm süper kahramanları gördüğümüz epik savaş sahnesinde Iron Man, Sonsuzluk Taşları ile kaplı eldiveni eline geçirmiş ve hem kendisinin hem de Thanos’un sonunu getirecek parmak şıklatmayı yapmıştı.

Bu aynı zamanda, Doctor Strange’in Infinity War’da gördüğü 14 milyon muhtemelen sondan kahramanlarımızın kazandığı bir tek sonuçtu. Peki, kendini feda edecek kişi Iron Man yerine Steve Rogers, diğer adıyla Captain America olsaydı ne olurdu? Indepentent Türkçe’nin Screen Rant’tan aktardığı haberine göre böyle bir son, savaşın bambaşka şekilde sonuçlanmasına neden olacaktı.

Iron Man, Sonsuzluk Taşları'nı kullanarak Thanos'u yok etmiş, ancak kendisi de hayatını kaybetmişti

Burada en merak edilen soru hiç şüphesiz, Steve Rogers’ın parmak şıklatmadan sağ çıkıp çıkamayacağı. Habere göre burada dikkate alınması gereken iki husus bulunuyor: Sonsuzluk Taşları’nın kullanılması sonucu ortaya çıkacak yüksek miktarda enerji ve Steve Rogers’ın insanüstü metabolizması.

Hafızaları biraz tazeleyince, hem Thanos, hem de Hulk’ın Sonsuzluk Taşları’nı kullanırken ciddi yaralar aldığını hatırlıyoruz. Eğer parmak şıklatmayı Captain America yapmış olsaydı, eşi benzeri olmayan bir metabolizmaya sahip olmasına rağmen muhtemelen ortaya çıkacak olağanüstü enerjiden sağ çıkamayacaktı. Nitekim Tony Stark’ın ilk etapta ölmemesinin nedeni gelişmiş bir nanoteknolojik zırhıydı. Eğer Steve Rogers böyle bir koruma olmadan Sonsuzluk Taşları’nı kullansaydı, büyük ihtimalle anında ölürdü.

Iron Man yerine Captain America Sonsuzluk Taşları’nı kullansaydı, büyük ihtimalle anında ölürdü

Bazı Marvel hayranları, Iron Man’in vedasının insafsızca olduğunu düşünse de, karakter gelişimi bakımından baktığımızda bundan daha iyi bir son olamazdı. Tony Stark zırhını ilk giymeye başladığı zamanlarda sorumsuz, gamsız ve bencil bir kişiliğe sahipti, ancak zamanla sahip olduğu gücün sorumluluğu üstlendi ve çok daha ağır başlı bir karaktere evrildi. Ayrıca son dönemlerinde Peter Parker’a da yol gösterdiğini de unutmamak gerekiyor.

Elbette Tony Stark kendisini feda etmeseydi, onu çok sevdiği eşi Pepper Potts ve küçük kızı Morgan ile çok mutlu bir hayat bekliyor olabilirdi, ancak Avengers: Endgame’in olay örgüsünün Tony Stark defterini özel olarak kapamak üzerine kurulu olduğunu unutmamak gerekiyor. Sonuç olarak Tony, sevdiklerinin geleceğini kurtarmak için kendini feda etti.

Avengers: Endgame’in olay örgüsü, Tony Stark defterini özel olarak kapamak üzerine kurulu

Bu ayrıca The Avengers’ta sorulan şu soruya da cevap veriyor: Tony, feda oyununu oynayacak biri mi? Tüm bunlar, Avengers: Endgame’deki en mantıklı sonun Iron Man’in vedası ile gerçekleşebileceğini gösteriyor. Nitekim öyle de oldu.

Öte yandan bu son, hayatı boyunca pek çok fedakarlık yaparak, kendinden ödün veren Steve Rogers’ın da ilk kez kendi hayatını yaşamasını sağladı. Zamanda geriye giderek, tek aşkı Peggy Carter’la mutlu ve uzun bir yaşam süren Steve Rogers, böylece kaybettiği yılların bir kısmını telafi etme şansı buldu.