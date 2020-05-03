Avengers yazarı Christopher Markus, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamasında Kaptan Amerika’nın neden daha önce çekici kaldırmadığını söyledi. Açıklamaya göre Kaptan, Tony Stark’ın ailesi hakkında tuttuğu sırları kendine sıkıntı ediyordu.

Senelerdir izleyicileri ekrana kilitleyen Avengers serisinin son filmi Avengers: Endgame, 3 saatlik ekran süresiyle serinin en uzun filmi olmuştu. Tabii bir serinin sonu olacak bu film, tüm Marvel hayranlarının sinemalara dolmasına neden olarak yeni bir gişe rekorunu da kırmıştı.

Avengers: Endgame, genel anlamda Marvel hayranlarını tatmin eden bir film olmasına rağmen bazı hayranlar birkaç noktadan şikayetçiydi. İşte bu noktalardan birisi de Kaptan Amerika’nın Thor’un çekicini kaldırmak için neden Endgame filmine kadar beklediğiydi. İşte bu konuda Avengers yazarlarından açıklama geldi.

Avengers yazarından açıklama geldi:

Avengers: Endgame izleyicileri, Thor’un ‘Mjölnir’ isimli çekicini kaldıran Kaptan Amerika’yı görünce büyük bir heyecan yaşamışlardı. Fakat bu konuda bazı Marvel hayranları şikayet etmişti. O şikayetlere gelen cevap, yazar Christopher Markus tarafından verildi.

Christopher Markus’a göre Kaptan Amerika’nın daha önce çekici kaldırmamış olması, Kaptan’ın Tony Stark’ın ailesi hakkındaki sırları hâlâ açıklamamış ve bu nedenle kafasında olumsuz bir yer edinmiş olmasıydı. Bu nedenle de Kaptan, kendisini çekici kullanmak için layık görmüyordu.

Tony Stark, Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı’nda Kaptan’ın ailesi hakkında tuttuğu sırları öğrenince bu düşünce ortadan kalkmıştı. Christopher’a göre böylece Kaptan Amerika, sonunda Endgame’in son savaşında Thor’un çekicini kaldırmaya hazır hale gelmişti.

Joe Russo farklı bir açıklama yapmıştı:

Tabii Christopher Markus’un yaptığı bu açıklamayı hiç de samimi bulmayan hayranlar da bulunuyor. Geçtiğimiz yıl Joe Russo, bir konuşmasında Kaptan Amerika’nın aslında Ultron Çağı’nda çekici kaldırabileceğini ancak Thor’u mutlu tutmak için kaldıramıyor gibi yaptığını iddia etmişti.

Avengers serisi Endgame ile sona erse de Kaptan Amerika hakkındaki çekiç mevzusu hâlâ net bir açıklamaya kavuşmuş değil gibi duruyor. Twitter’da birçok hayran, Christopher Markus’un yaptığı son açıklamaya tepki gösteriyor ve Ross’un bu konuda söylediği açıklamayı kendisine hatırlatıyor.