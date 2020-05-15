Dünyanın en ünlü film serilerinden olan Marvel Sinematik Evreni karakterleri, uzun süredir bizimle. Peki, bu karakterler ilk filmleri ile son filmleri arasında nasıl bir değişim gösterdi? Gelin hep birlikte bakalım.

Marvel Sinematik Evreni, film endüstrisinde daha önce eşi benzeri görülmemiş bir etki yarattı. Birbirine bağlantılı onlarca filmle büyük bir hikayenin parçalarını adım adım anlatıp bir nesil yaratan evren, dünden bugüne ne kadar değişti? Normalde bir seri olarak 7 - 8 film halinde olur. Bu haliyle bile içerisindeki oyuncuların yaş gelişimlerini görebiliriz. Bunlara örnek olarak Harry Potter gibi efsane bir film serisini gösterebiliriz. Peki, tek bir film olmasa da aynı evren düzleminde 12 seneyi geride bırakan Marvel Sinematik Evreni’nde oyuncular nasıl değişti?

Bugün sizlere MCU’da bulunan oyuncuların evrendeki ilk görüntüleri ile son görüntülerini bir araya getireceğiz. Bu görseller, süper kahraman da olsa bazı karakterlerin ne kadar yaşlandığını görmemizi sağlıyor. Hazırsanız başlayalım:

MCU'daki karakterlerin yıllar içindeki değişimi

Iron Man

Dünyanın en zengin oyuncularından olan Robert Downey Jr.’ın muhteşem bir oyunculukla beyaz perdeye taşıdığı Iron Man, MCU’nun her zaman en ünlü karakterleri arasında yer aldı. 2008 yılında yayınlanan filmle karşımıza çıkan karakterimiz, kendi üçlemesi dışında Avengers filmleri, The Incredible Hulk, Captain America: Civil War ve Spider-Man: Homecoming’de yer aldı.

Captain America

Chris Evans’ın hayat verdiği ve ilk olarak 2011 yılında karşımıza çıkan Kaptan Amerika, serinin en önemli karakterleri arasında yer alıyor. Karakterimiz, kendi filmlerinin dışında Avengers filmlerinde de görüldü.

Hulk

İlk olarak 2008’de The Incredible Hulk filmiyle MCU’ya katılan karakterimiz, daha sonrasında 2012’de yayınlanan The Avengers filmiyle oyuncu değişikliğine gitmişti. Mark Ruffalo'nun oyunculuğunda karakterimizin kendine ait bir filmi bulunmuyor, ancak Thor: Ragnarok ve Avengers filmlerinin vazgeçilmezi arasında yer alıyor.

Thor

En güçlü yenilmezlerden biri olan Thor, sadece kendi filmlerinde değil, Avengers filmlerinde de her zaman önemli bir role sahipti. Chris Hemsworth tarafından hayat verilen Thor’un ilk ve son filmlerdeki görüntüsü ise çok farklı.

Black Widow

İlk olarak Iron Man 2’de karşımıza çıkan Black Widow, Scarlett Johansson’ın beğenilen oyunculuğuyla büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Yakında kendi solo filmiyle karşımıza çıkacak Black Widow, aradan geçen 10 yılda büyük değişim gösteren karakterler arasında yer alıyor.

Hawkeye

Jeremmy Renner’ın hayat verdiği Hawkeye, diğer karakterlere göre daha az karşımıza çıktı. Karakterimizin ilk kez karşımıza çıktığı The Avengers ile son kez karşımıza çıktığı Avengers: Endgame arasındaki fark ise inanılmaz.

Bonus: Stan Lee

Marvel filmleriyle büyümüş nesil, Stan Lee’siz bir Marvel filmi olmayacağını bilir. Geçen sene kaybettiğimiz efsane isim, MCU evreninde ilk kez Iron Man filminde görülmüştü. Elbette Avengers: Endgame’de de kendisine yer edinmesi gerekiyordu. MCU, son filmde Stan Lee’yi genç haliyle göstererek, her zaman kalbimizde olacağına bir kez daha vurgu yapmak istemiş.