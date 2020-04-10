Marvel’ın gişe rekortmeni filmi Avengers: Endgame ile veda ettiğimiz süper kahramanlardan biri de, Scarlett Johansson’ın canlandırdığı Black Widow/Natasha Romanoff olmuştu. Bugün, sevilen karakterin Avengers: Endgame’den çıkarılan alternatif ölüm sahnesi sosyal medyada yayınlandı.

Dünya çapında topladığı 2,8 milyar dolar gişe hasılatı ile geçilmez denilen Avatar’ı ittire kaktıra da olsa sollamayı başaran Avengers: Endgame, 2008 yılında kapılarını açan ve 11 yıl boyunca 22 film çekilen Marvel Sinematik Evreni’nde (MCU) bir devrin sonu olmuştu.

Birinci nesil karakterlerden Iron Man, Captain America ve Black Widow, en başından beri içinde oldukları maceraya veda ederken, yerlerini nispeten yeni olan Captain Marvel, Spider-Man ve Black Panther gibi karakterlere bıraktılar.

Avengers: Endgame'de orijinal altılının üçüne veda etmiştik

Bugün, orijinal Avengers altılısından biri olan Natasha Romanoff, nam-ı diğer Black Widow’un Avengers: Endgame’den çıkarılan alternatif ölüm sahnesi sosyal medyada yayınladı.

İzleyenlerin bileceği üzere filmin sinemadaki versiyonunda, Thanos’un Infinity War'da evrendeki canlıların yarısını yok etmesi üzerine geçmişe gidip herkesi geri getirmek adına Ruh Taşı'nın bulunduğu Vormir’e giden Natasha ve Clint Barton (Jeremy Renner), oraya vardıklarında şok bir gerçekle yüzleşmiş; taşı elde etmek için ikisinden birisinin ölmesi gerektiğini öğrenmişti. Kendini feda etmek isteyen iki kahramanımız birbirleriyle mücadele etmiş ve bu karşılaşmanın galibi -aynı zamanda kaybedeni- Natasha olmuştu.

Black Widow, Thanos'un Infinity War'da yok ettiği herkesi geri getirmek için hayatını feda etmişti

MCU Perfect Clips & GIFs adlı Twitter hesabı tarafından paylaşılan alternatif sahnede ise Natasha’nın ölümü çok daha farklı bir şekilde yansıtılmış. Sahnede Natasha ve Clint, Thanos’un askerleriyle savaşıyor. Natasha uçurumun kenarına doğru koşarken birden fazla kez vuruluyor. Uçuruma vardığında Thanos’un geldiğini gören Natasha, aşağıya atlayarak kendini feda ediyor.

Orjinaline göre duygu yoğunluğunun bir hayli az olduğu için bu sahnenin filmden çıkarılmış olması, gayet yerinde bir karar olmuş gibi görünüyor. Natasha her ne kadar zaman çizelgesi olarak gelecekteki Marvel filmlerinde yer almayacak olsa da, geçmişine ışık tutan spin-off’ları ile yaşamaya devam edecek.

Başrolünde Scarlett Johansson’ı izleyeceğimiz Black Widow solo filmi, koronavirüs nedeniyle planlandığı tarih olan 1 Mayıs’ta değil, kasım ayında vizyona girecek. Captain America: Civil War ile Avengers: Infinity War filmlerinin arasındaki zamanda geçecek olan film, MCU’nun dördüncü aşamasında izleyeceğimiz ilk yapım olacak.

Black Widow'un Avengers: Endgame'den çıkarılan alternatif ölüm sahnesi