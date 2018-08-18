Marvel kapılarından içeriye girerken son anda yoluna taş koyulan ya da kendisi koyan 10 ünlü oyuncu.

Marvel Evreni, Hollywood yıldızları ile dolup taşmış durumda. Ancak bu evrene girmeye çok yaklaşıp ya da girmiş olmasına rağmen bir türlü olduramayan birçok ünlü de yok değil. Bu listemizde sizler için; bu büyülü evrenin yoluna baş koyup, farklı talihsizliklerle fırsatları kaçıran 10 ünlü yıldızı derledik.

1-Tom Cruise (Demir Adam)

90'ların sonlarında, yani Marvel haklarının 20th Century Fox şirketinde olduğu dönemlerde bu fikir ortaya atıldı. Marvel Stüdyoları başkanı Kevin Fiege, ünlü aktörle birçok kez görüşmüş olmasına rağmen bir türlü anlaşma sağlayamadı

2- Jack Gyllenhaal (Örümcek Adam)

Örümcek Adam serisinin başrolü olan Tobey Maguire, filmdeki sahneler nedeniyle sırt ağrısı çektiği için başka bir başrol arama durumu ortaya çıktı. Bu durumda gözleri Jack Gyllenhaal'a çeviren ekip, Maguire ile tekrar anlaşma sağlayınca Dyllenhaal'la yollar ayrıldı. Ancak önümüzdeki sene çıkacak yeni Spider-Man filminde Jack Gyllenhaal'ın bir rolü canlandırmasına karar verildi.

3- Sam Rockwell (Demir Adam)

Tom Cruise gibi Sam Rockwell de bu rol için uygun görünen adaylardandı. Sonunda Robert Downet Jr.'ın rolü kapmasıya, Rockwell'ın de Demir Adam 2'deki kötü karakter Justin Hammer için için mükemmel bir tercih olduğuna karar verildi.

4-Emily Blunt (Black Widow ve Ajan Carter)

Emily Blunt, Marvel'deki bu iki karakter fırsatını da bazı nedenlerden dolayı kaçırdı. Demir Adam 2 filminde Black Widow olarak karşımıza çıkan Blunt, Güliver'in Gezileri filminin çalışma saatleri çakışınca ayrılmak zorunda kaldı. Benzer sorunlar Kaptan Amerika filmindeki Peggy Carter rolü için de geçerli oldu. Kim bilir, belki üçüncü bir şans ünlü oyuncunun yüzüne güler.

5-Jason Momoa (Drax)

Sert duruşu ve heybetli görüntüsü ile Momoa'nın Marvel evrenine girmesi an meselesiydi. DC kahramanlarından Aquaman'i de canlandırmış olan oyuncu, önceki filmlerde oynadığı karakterlere çok benzediği için Drax rolünden koşarak uzaklaştı.

6-Jim Carrey (Roket Rakun)

Çizgi roman uyarlamaları için oldukça ideal bir seçim olan Jim Carrey, daha önceki filmlerinde (maske vb.) oldukça başarılı performanslar sergilemişti. Roket Rakun rolü için hem Jim Carrey hem de Adam Sandler isimleri geçmiş olsa da, rol en sonunda Bradley Cooper'a gitti. Ancak bu durum, Jim Carrey'nin Marvel Evreninde hiç görünmeyeceği anlamına gelmiyor.

7-Joseph Gordon-Levitt (Karınca Adam)

Ünlü aktör hem DC hem de Marvel Evreni için birçok kez aday gösterildi. Kara Şövalye Yükseliyor filminde Batman mirasçısı John Blake olarak görülmesinden sonra, Karınca Adam filmi için başrol adaylarından biri oldu. Ancak rolü sonunda Paul Rudd kaptı.

8-Saoirse Ronan (Scarlet Witch)

Joss Whedon, Saoirse Ronan'ı daha kahramanı oluştururken düşünmeye başlamıştı. O dönemlerde ünlü oyuncu rolü üstlenmeye ilgi duyduğunu söylemiş olsa da, teklif geldiği zaman reddederek Marvel şansını kaybetmiş oldu.

9-Liam Hemsworth (Thor)

Hollywood, Hemsworth kardeşlerin rekabeti ile çalkanırken, Marvel Thor rolüne uygun izimlerden biri olan Hemswort için kolları sıvamıştı. Ancak Joss Whedon'dan gelen baskılar nedeniyle, gözler Chris Hemsworth'e çevrildi. Liam ise kendisini Açlık Oyunları serisinin içerisinde buldu.

10-Joaquin Phoenix (Doktor Strange)

Rol için Benedict Cumberbatch akla gelmeden önce, Phoenix üzerinde duruluyordu. Ancak film için gelen teklife, artık süper kahraman filmlerini onaylamadığını söylemesi ile rol de Cumberbatch'a kalmış oldu.