Cartoon Network tarafından geçmişten günümüze yayınlanmış en popüler çizgi filmleri yayınlanma tarihlerine göre sıraladık. Çizgi filmlerin IMDb puanları ve konularına ilişkin açıklamaları da listemize ekledik. Hadi birlikte göz atalım!

Birçoğumuzun ekranlarına konuk olmuş dünyanın en büyük çizgi film içerik izleme platformlarından birisi olan Cartoon Network ve onun birbirinden harika çizgi filmlerini hatırlamayan yoktur. Her bir çizgi filmin kendine has jenerik müziği ve karakterleri direkt olarak hafızalarımızda canlanır ve müzikleri mırıldanmaya bile başlarız.

Cartoon Network Türkiye’de yayınlanmış, birbirinden farklı popüler 15 çizgi film ve animasyon filmini sizler için hazırladık. Geçmişten günümüze olarak hazırlanmış olan bu listede çizgi filmlerin farklı versiyonlarla çekilmiş yapımları yok. Geçmişi anmak veya sevdiklerinize tavsiye vermek için arayış içindeyseniz bu liste tam size göre. IMDb puanlarına göre sıralanmış olan listeye birlikte göz atalım. Bize lazım olmaz da belki bir arkadaşımıza lazım olur, çocuğuna izletsin diye.

Unutulmaz Cartoon Network çizgi filmleri:

Scooby Doo ve Bil Bakalım Kim? Cesur Köpek Pat Oddbods Mixeller İnek ve Tavuk Generator Rex 1 Flapjack The Secret Saturdays Kod Adı: Afacanlar Ben 10 Dexter’in Laboratuvarı Foster'ın Hayali Dostlar Mekanı Samuray Jack Johnny Bravo Megas XLR

Cartoon Network çizgi filmleri yaş farketmeksizin herkesin favorisi! Hepsi birbirinden yaratıcı olan bu yapımları bilmeyen yoktur desek yeridir. Peki en sevdiğiniz çizgi film kahramanlarının hikayelerini hiç merak ettiniz mi?

Scooby Doo, Mixeller, Generator Rex... Birbirinden özel çizgi filmleri içeriğimizin devamında mercek altına alıyoruz. Gelin, Cartoon Network'ün büyülü dünyasını birlikte inceleyelim.

15. Hayaletlerin sırlarının açığa çıktığı: Scooby Doo ve Bil Bakalım Kim?

Vizyon Tarihi: 2019

2019 IMDb Puanı: 7.3/10

Çocukluğumuzun çizgi filmi olan Scooby Doo, animasyon filmi olarak karşımıza çıkmakta. Scooby Doo ve Bil Bakalım Kim? Günümüze oldukça fazla uyarlanmış bir animasyon dizi gibi görünüyor. Sosyal medya ve internet siteleri bu animasyon serisinde oldukça göz önünde.

Hayaletler artık fazla beğeni sayısı gelirse ya da yorumlarda belirtilirse açığa çıkarılacak gibi. Belki sosyal deney bile olabilir. Eğer bu yazıya 10 bin beğeni gelirse size hayaletleri ben de söyleyebilirim. Her ne olursa olsun, içinizdeki çocuğu hala maceraya sürükleyebilir.

14. Akıllı bir köpek ve ailesi: Cesur Köpek Pat

Vizyon Tarihi: 2018

2018 IMDb Puanı: 6.5/10

Küçük bir bedende koca burun. Bu çocuk animasyon filmimizde kahramanımız bir köpek ve yaşadığı aileyle birlikte türlü maceralar içerisinde.

Kendisi konuşamasa da insanların konuşmaları ile akıcı bir animasyon filmi olan bu seride çocuklar için hayvan sevgisi aşılamak mümkün gibi duruyor. Kahramanımız oldukça zeki. Bir Yetenek Sizsiniz Max değil ama eminiz siz de böyle bir köpek sahiplenmek istersiniz.

13. Teletabileri hatırlatabilir: Oddbods

Vizyon Tarihi: 2016

2016 IMDb Puanı: 6.2/10

Teletabileri andıran ama onlardan biraz daha kalabalık olan bu animasyon serimiz toplamda 4 sezon sürmüştür. Sözsüz iletişim televizyon dizisinin her bölümü ortalama 5 dakika sürmekte.

7 ana karakterden oluşan bu animasyon serisi, sevenleri tarafından ortalama bir puan almış. Çocukların ellerine tablet tutuşturup bu animasyon dizisini açarak hem sessizlik hem de sakinlik kazanır mısınız bilemeyiz.

12. Özel bir site ve uygulamaya sahip olan: Mixeller

Vizyon Tarihi: 2014

2014 IMDb Puanı: 3.4/10

Yapımında dünya standartlarında animatörler, seslendirme sanatçıları ve oyuncak tasarımcıları bulunan bu özel çizgi film serisinin IMDb puanı oldukça düşük. Ortalama 2,30 dakika olan bölümlere sahip komedi türünde bir çizgi film olan Mixeller için özel web sitesi ve mobil uygulama bile çıkarılmış.

Bu kadar düşük puanlı bir çizgi film için bu kadar çaba değdi mi bilinmez ama listemizdeki diğer çizgi filmlere bakıldığında 2014 yapımına göre bir hayli geride gözüküyor.

11. 7 yaşında bir inek ve 11 yaşında bir tavuk buluşursa ne olur?: İnek ve Tavuk

Vizyon Tarihi: 1997

1997 IMDb Puanı: 6.6/10

7 yaşındaki bir inek ve 11 yaşındaki bir tavuğun olağan dışı maceralarını anlatan bu komedi türündeki çizgi filmimiz 1996 ve 1998 yılları arasında Emmy Ödülleri’ne aday gösterilmiş.

3 sezon süren bu çizgi filminin IMDB puanı da döneminin yapımlarına göre oldukça başarılı.

10. Devasa bir patlama nelere yol açabilir?: Generator Rex 1

Vizyon Tarihi: 2010

2010 IMDb Puanı: 7.6/10

Atmosferde oluşan devasa bir patlama sonucu yeryüzündeki neredeyse tüm canlıların evrime uğramasıyla artık herkes bir Rendroy gibi dolanmakta. Tabii burada kimse “senin yüzüne nolmuş?” şakası yapmıyor çünkü çizgi filmimizde herkes canavar.

Ebeveyn çizgi filmi olarak değerlendirilen bu serimizi doğrudan bir arkadaşınıza tavsiye edebilirsiniz. Biz izleme yaşını geçtik desekte arkadaşımız hala izliyordur.

9. Her şey Şeker Adası'na ulaşmak için: Flapjack

Vizyon Tarihi: 2008

2008 IMDb Puanı: 7.8/10

Bu çizgi filmimizde ise Bubbie adında konuşan bir balina tarafından büyütülen Flapjack adındaki kahramanımız oldukça maceraperest bir çocuk. Kaptan Yosun bu küçük çocuğa Şeker Adası diye bir yerden bahseder ve tabii ki kahramanımız bu yere varmak için maceradan maceraya atlar.

İzlerken Kaptan Jack Sparrow sahnelerini kafanızda canlandırabilirsiniz.

8. insanlar ve yaratıklar iç içe: The Secret Saturdays

Vizyon Tarihi: 2008

2008 IMDb Puanı: 7.0/10

Kriptozoolog olan bir ailenin maceralarını anlatan çizgi filmimizde hem insan ırkı hem de yaratıkları korumayı kendilerine vazife edinmiş.

Çizgi filmi izlemeden önce gizlice coin işi yapan bir aileyi mi anlatıyor diye düşünebilirsiniz ama bu ailenin gizli hayvanları inceleyen bilim insanları olduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz.

7. Çocuklar yetişkinlere karşı: Kod Adı: Afacanlar

Vizyon Tarihi: 2002

2002 IMDb Puanı: 7.2/10

10 yaşındaki 5 çocuğun yetişkinlere ve ergenlere karşı olan maceralarını anlatan bu çizgi filmin adına aldanıp aklınıza Afacan Dennis veya Evde Tek Başına serileri gelmiş olabilir.

Mantık olarak aynılar evet; yetişkinlere ve kötülere karşı bir mücadele. Bu çizgi filmdeki küçük detay ise bu afacanlar yüksek teknoloji ile donatılmış silahlarla mücadele etmekte.

6. Farklı farklı kahramanlarla gördüğümüz: Ben 10

Vizyon Tarihi: 2005

2005 IMDb Puanı: 7.4/10

Bir nesle büyük kol saatleri aldırıp sokaklarda farklı kahramanlara büründüğünü zannederek oyunlar oynatan o çizgi film. Büyükbabalarının karavanıyla tatile çıkan Ben ve kuzeni unutamayacakları bir yolculuğa merhaba diyor.

Her bölüm çocukları farklı bir kahraman yapan bu çizgi film bitince evlerde kırılan eşyalar ve falso alan anne terlikleri görmemek imkansız.

5. Laboratuvarda yapılan deneyler ve inanılmaz sonuçları: Dexter’in Laboratuvarı

Vizyon Tarihi: 1996

1996 IMDb Puanı: 7.9/10

Dexter adlı bir çocuğun odasındaki kitaplığın arkasında bulunan laboratuvarında gerçekleştirdiği deneyler ve maceraları konu alan bu çizgi filmimiz ödüllü bir yapımdır. Dr. Frankenstein esintileri barındırsa da nihayetinde o bir çocuk.

4. Hayal dünyası ve maceralar: Foster'ın Hayali Dostlar Mekanı

Vizyon Tarihi: 2004

2004 IMDb Puanı: 7.6/10

İçerisi adeta Şampiyonlar Ligi! 5 adet Annie ve 7 adet Emmy Ödülü kazanan bu çizgi filmde, hayali karakterlerle birlikte yaşayan çocuğumuzun maceraları anlatılmakta.

1340 hayali arkadaşı zihninde yarattığı söylenen bu çocuğumuz adaylığını koysa muhtar olabilecek güce sahip.

3. Emmy ödüllü gerçek bir efsane: Samuray Jack

Vizyon Tarihi: 2001

2001 IMDb Puanı: 8.5/10

Gönüllerin şampiyonu olarak adlandırılan bu efsane çizgi filmde, kötü bir şeytan olan Aku’yu öldürmeye çalışan Jack, çizgi filme ne yaparsa yapsın bir türlü Aku’yu alt edemese de yapımcıları Emmy’yi bayağı alt etmiş ki 4 Emmy Ödüllü bir yapım ortaya çıkmış.

2. O dansı ve gözlükleri unutmak ne mümkün: Johnny Bravo

Vizyon Tarihi: 1997

1997 IMDb Puanı: 7.2/10

Bir nesile “Nasıl kız tavlanmaz?” dersini öğreten koca yürekli, kaslı adam. Çoğu zaman IQ’su ortalamanın çok altında kalmış olsa da o eşsiz dansını ve gözlüklerini unutamayız.

1. Dünyayı işgal etmeye çalışan uzaylılara karşı: Megas XLR

Vizyon Tarihi: 2004

2004 IMDb Puanı: 8.3/10

Punk ve Rock kültürünü Transformers serisi ile harmanlayan bu çizgi film, hayranları tarafından çok beğenilmiş ancak reytingleri çok düşük geldiği için iptal edilmiş. Dünyayı işgal etmeye çalışan uzaylılara karşı mücadele eden gençlerimizin konu edinildiği bu yapım, Pasifik Savaşları, Transformers gibi serilerle benzerlik göstermekte.