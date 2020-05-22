Avengers'ın Kişilik Özelliklerine Göre En Güçlü 10 Üyesi

Avengers ekibinin üyeleri, gerek tek başlarına gerek de ekip olarak birçok özelliğe sahip. Her ne kadar ekip olarak bir bütün olsalar da kişilik özellikleri bakımında hepsinin kendine has özellikleri var. Gelin bu özelliklere hep beraber göz atalım.

Marvel dünyasında Avengers ekibinin ve bu ekibin üyelerinin her zaman özel bir yeri olmuştur. Fantastik Dörtlü gibi sadece dünyayı kurtarmak için ne gerekiyorsa onu yapan küçük bir aile veya X-Men gibi korkulan, toplumun dışına itilmiş bir grup olmak yerine Avengers, uzun süredir Marvel’ın resmi ekibi olarak anılmakta.

Bildiğiniz üzere Marvel dünyasında Avengers ekibinin içinden birisi bir hata yapsa ekipten atılma ve hatta resmi bir duruşmaya çıkma gibi sonuçları olabiliyor. Avengers ekibi için toplum imajı ve toplum içerisinde kabul edilebilir bir grup olarak kalmak, büyük bir önem arz ediyor. Çeşitli kişilik özelliklerine sahip süper güçlü karakterleri barından bu grubuysa kontrol altına tutmak tabii ki her zaman mümkün olmuyor. Şimdi süper güçleri bir kenara bırakıp Avengers ekibinden hangi karakterlerinin kişilik yönünden daha güçlü olduğuna gelin hep beraber bakalım.

10. Hulk

Sanırım Hulk'ı listenin sonunda görmek kimse için sürpriz olmamıştır çünkü Hulk kendini kaybettiğinde genelde yer yerinden oynuyor. Hulk, öfke nöbetleri ve kendini kaybettiğinde her şeyi yıkıp geçmesiyle belki de toplumun gözünde bir süper kahraman olarak en zor kabul gören isim oluyor. Hulk'ın kendisi de bu imajı düzeltmek için topluma karşı hiçbir girişimde bulunmuyor desek yanlış olmaz. Kendisi genel olarak sadece savaşları kazanmak için ekibi tarafından kas gücü olarak kullanılıyor. Neyse ki kendisi Avengers: Endgame filminde bu imajı biraz düzeltmeyi başarmış gibi duruyor.

9. Vision

Vision için konu kişiliğe gelince ne yazık ki karşımıza bir sorun çıkıyor çünkü kendisi bir android fakat yine de Vision, zaman zaman kişilik özellikleri gösterebiliyor. Özellikle bu kişilik özelliklerini en çok, Scarlet Witch ile olan aşk ilişkisinde ve Tony Stark ile olan arkadaşlık ilişkisinde görebiliyoruz. Ayrıca Vision, Avengers ekibinin mantıksal düşünürü rolünde karşımıza çıkıyor, ne de olsa kendisi bir android. Belki de kendisini bireysel özellikleri bakımından ekibin en garip üyesi olarak adlandırabiliriz.

8. Scarlet Witch

Scarlet Witch, Avengers filmleriyle görüldüğü kadarıyla kişisel yönden seyirciye çok açık olmayan bir karaktere sahip. Geçirdiği birçok zorluktan sonra kendini bir nevi toplumdan soyutlayan Wanda, bir android olan Vision ile bir şeyler paylaşabiliyor. Ayrıca Wanda'nın geçirdiği zorluklara örnek olarak Sokovia savaşında kardeşi ölmeden önce kendisinin tutsak tutulup bir silah olarak kullanıldığını söyleyebiliriz.

7. Captain Marvel

Marvel evreninde Captain Marvel bir asker olarak yetiştirildiği ve eğitildiği için doğal olarak kişisel tarafı da bir asker özellikleri gösteriyor. Genel olarak dikkatini sadece görevin tamamlanmasına veren Captain Marvel, ahlaki olarak birkaç tartışmalı davranışlara da sahip. Özelliklere insanları suç işleme ihtimallerine karşı henüz bir suç işlememişken kaçırıp esir tutması, Captain Marvel'ın kişilik özellikleri bakımından bir eksi olarak düşünülebilir fakat birçok Marvel kahramanının akıl hocalığını yaparak ve onlara yardım ederek bu eksikliği biraz olsun kapatmayı başarıyor.

6. Black Widow

Black Widow ile Captain Marvel birbirlerine kişilik olarak benzer karakterler. Captain Marvel bir asker olarak yetiştirilirken Black Widow ise bir suikastçı olarak yetiştiriliyor ve kendisi bir casusun zihinsel ve kişisel özelliklerine sahip. Her ne kadar Captain America ve Hawkeye ile güzel ilişkileri olsa da yine de Black Widow, gözümüz kapalı güvenemeyeceğiniz bir karakter olarak karşımıza çıkıyor çünkü yetiştirilme tarzı ve kişilik özellikleri bakımından Black Widow için görev, her zaman arkadaşlık ve aşktan önce geliyor.

5. Hawkeye

Aslında ilk başta Hawkeye, otorite figürlerine ve Captain America'nın tek başına ekibi yönetmesine karşı baş kaldırışıyla bir anti kahraman olarak anılsa da ilerleyen yıllarda karakter özellikleri olarak iyi yönde en çok gelişme gösteren karakterlerden biri oldu. Hawkeye, zaman zaman kendi başına buyruk olarak kötü yola sapsa da genel olarak güvenilir bir karakter olarak karşımıza çıkıyor.

4. Falcon

Falcon, tıpkı Hawkeye gibi Marvel dünyasında zamanla karakter yönünden büyük bir gelişim geçiren kahramanlardan biri. Falcon en başta sadece sevdiklerini ve değer verdiklerini korumak için hareket eden kendi başına buyruk bir karakterken Captain America'nın güvenini ve saygısını kazanmasıyla toplum tarafından sevilen bir kahramana dönüşmeyi başarıyor.

3. Iron Man

Tony Stark, Avengers ekibindeki en kişilik sahibi karakter olarak adlandırılabilir fakat Stark'ın bir özelliği bundan kendisini alıkoyuyor çünkü kendisi çok da güvenilebilir bir karakter değil. Tony Stark, çoğu zaman süper bir seviyede olan dehasını, içgüdülerini ve duygularını takip eden bir karakter olarak güvenilmez yanını büyük sıklıkla göstermeyi başarıyor.

2. Captain America

Captain America, Avengers ekibinin en güvenilir olarak adlandırılabilecek üyesi. Her ne kadar Civil War'u başlatmış olsa da bunu tamamen kalbinde doğru olduğunu hissettiği sebepler doğrultusunda yaptığını hepimiz biliyoruz. Captain America, gücünü sadece iyilik ve insanlar için kullanması nedeniyle genel olarak zekâsını ve gücünü kişisel nedenler için kullanan Iron Man'in tam tersi bir karakter olarak karşımıza çıkıyor.

1. Thor

Thor aslında insan olmasa da Avengers ekibinin en insani özelliklere sahip olan üyesi. Kendisi bir tanrı. Bu yüzden ekibin en kibirli üyesi olsa da Thor, Avengers içerisinde yaptığı işi en çok seven üye. Kendi dünyasından ziyade vaktinin çoğunu Avengers için harcayan Thor, yüzündeki gülümsemesiyle hayranlarıyla fotoğraf çektirmek ve en önemlisi Avengers ile görevini yapıp dünyayı kurtarmak için her zaman hazır bekliyor.