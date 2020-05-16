George Lucas tarafından yapılan ve önce film daha sonra ise çizgi roman, bilgisayar ve konsol oyunu, televizyon yapımı gibi şekillerde ortaya çıkan Star Wars serisini duymayan yoktur. Geçtiğimiz günlerde başta Star Wars olmak üzere Avengers, Avatar gibi dev yapımların gişe başarılarını konu alan bir araştırma gerçekleştirildi. Listeye göre, en karlı filmler korku filmleri oldu.

Hollywood’un dev yapımlarının her birini izleme şansı bulamasak da isimlerini mutlaka en az bir defa duymuşuzdur. Bu yapımların gişe başarılarına dair yapılan bir araştırmada Star Wars ve Avengers gibi sevilen filmlerin ilk sırada gelmediği ortaya çıktı. Peki gişe rekortmeni filmler hangileri? En çok kâr getiren yapımlar nasıl sıralandı ve araştırma neye göre yapıldı? Detayların hepsini bu haberimizde sizin için paylaşacağız.

Öncelikle yapılan araştırmanın en az 3 bölümden oluşan serileri kapsadığını bildirerek söze başlayalım. Araştırmada The Numbers ve Box Office Mojo isimli internet sitelerinin verileri kullanıldığını da belirtelim. Ayrıca araştırmanın bütçe ve hasılat oranlarına göre yapıldığını da ekleyelim. Verilen tüm bu bilgilere göre listede şaşırtıcı biçimde iyi performans gösteren iki korku filmi serisi ve bir de komedi serisi bulunuyor.

Bahsettiğimiz filmlerden ilki 12 milyon dolarlık bütçesiyle 470 milyon doları aşkın gişe geliri elde eden 1975 yapımı korku filmi Jaws, diğeri ise 1999 yılındaki 600 bin dolarlık bütçesiyle 248 milyon dolarlık gişe hasılatı elde eden Blair Cadısı olarak dikkat çekiyor. Bu iki filmi ise bir komedi serisi olan Evde Tek Başına toplamda 67 milyon dolarlık bütçesiyle kazandığı 866 milyon dolarlık hasılatla izliyor.

Paranormal Activity listenin ilk sırasında:

Araştırmanın lideri Paramount Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği dünyaca ünlü korku serisi Paranormal Activity. Seri dünya çapında toplamda 28 milyon dolarlık bütçeyle yaptığı 890 milyon doları aşkın hasılatla listenin ilk sırasına yerleşmeyi başarıyor. Ayrıca araştırmacıların aktardığına göre bu seri şimdiye kadar yapılmış gişe konusunda en başarılı serbest film olarak da biliniyor. Yine aktarılana göre Testere ve Conjuring serileri gibi en yakın rakiplerine gişede fark atmayı başaran bu serinin muhtemelen sonsuza kadar en kârlı gişe olarak kalacağı söyleniyor. Araştırmacıların bu tahmininin doğru çıkıp çıkmayacağını bize zaman gösterecek.