Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, muayeneleri yapılan ve uygun olduğu tespit edilen LPG’li araçların AVM otoparklarına girebileceğini duyurdu. Bunun için otoparkları uygun olan AVM’ler seçilecek.

Günümüzde artan benzin fiyatları nedeniyle gerek eski gerekse de yeni model arabaların çok büyük bir kısmında LPG taktırıldığını görmeye başladık. Türkiye’deki araçların çok büyük bir yüzdesinde LPG bulunduğu göz önüne alındığında, bu araçlarla ilgili yeni kararların gelmesi de uzun süredir bekleniyordu. Bildiğiniz üzere LPG’li araçlar, AVM’ler başta olmak üzere pek çok noktada kapalı otoparklara giremiyor.

Kapalı alanlarda oluşacak herhangi bir patlama çok büyük sorunlara yol açabileceği için bulunan bu kural, çok yakında değişecekmiş gibi görünüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, otopark yönetmeliğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, “Muayeneleri yapılan, uygun olan LPG’li araçlar AVM otoparklarına girebilecek.” dedi.

Otoparkın durumuna göre izin verilecek

Son yıllarda LPG sistemlerinin gelişmesi sayesinde güvenlik büyük ölçüde artmış durumda. Bunun da etkisiyle kapalı otoparklara LPG’li araçların girmesine izin verilecek olsa da AVM’lerin bazı güvenlik şartlarını karşılaması beklenecek. Kurum, “LPG’li araçlar için otopark şartlarını sağlayan AVM’leri ilan edeceğiz. Otoparklar, ‘LPG’li araçlar için uygundur’ şeklinde belgelenecek” şeklinde açıklama yaparak, işleyecek süreç hakkında bazı önemli bilgiler sundu.

LPG’li araçların şu an için sadece AVM’lere mi yoksa şartları sağlayan tüm otoparklara mı girebileceği bilinmezliğini koruyor. Alınacak bu yeni kararın alışveriş merkezlerine gidecek insan sayısını önemli ölçüde artıracağını öngörebiliriz. Peki sizce LPG’li araçların kapalı otoparklara girmesi, günümüz şartlarında bir sorun teşkil eder mi? Bunun için ne gibi önlemler alınması gerekir? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.