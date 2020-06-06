AVM’lerde Koronavirüs Görülmeye Başlandığı İddia Edildi

Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, yaptığı açıklamada alışveriş merkezlerinde koronavirüs vakalarının görülmeye başlandığını söyledi. Özdemiroğlu, TÜBİTAK’ta da vakaların görüldüğünü ekledi.

Koronavirüs, bugüne kadar ülkemizde toplamda 168 bin vatandaşımıza bulaştı ve 4.600 vatandaşımızın ölümüne neden oldu. Koronavirüse karşı alınan önlemler neticesinde günlük vaka tablosunda son zamanlarda düşüş gözlemlendi. Bu tablo sonucunda önlemler yavaş yavaş kaldırılmaya başladı.

Kalkan önlemlerden birisi de alışveriş merkezlerinin kapatılmasıydı. 11 Mayıs günü alışveriş merkezleri müşterilere açıldı. Ancak içindeki mağazalar büyük oranda kapalı kalmaya devam etti. Son olarak 1 Haziran günü ‘yeni normale’ dönüşümüzün ilk adımı atıldı ve mağazalar, kafeler ve birçok yer kapılarını ziyaretçilere açtı.

Çeşitli AVM'lerde vakalar görüldü:

Ancak kaldırılan önlemler sonucunda bazı alışveriş merkezlerinde koronavirüs vakalarına rastlandığı iddia ediliyor. Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, yaptığı bir açıklamada Mersin’deki bir AVM’de, Kayseri ve Konya’daki bazı mağazalarda vaka görüldüğünü öne sürdü. Özdemiroğlu, Kayseri ve Konya’daki bazı mağazaların karantinaya alındığını, İstanbul’daki bir AVM’deyse 2 işçinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi.

Açıklamasına devam eden Özdemiroğlu, mağazaların daha geç açılması nedeniyle AVM’lerdeki asıl etkinin 15 Haziran’dan sonra ortaya çıkacağını tahmin ettiklerini belirtti. Bununla birlikte AVM’lerdeki önlemlerin sadece kapı girişinde ateş ölçmekten ibaret olduğunu dile getiren Özdemiroğlu, müşterileri içeri girdikten sonra denetleyen birisinin olmadığını söyledi ve devam etti:

“AVM'lere girdikten sonra bir kısmı maskelerini çıkararak mağazaları gezmeye başlıyor. Mağaza personeli uyarıyor ancak bu durumda da sözlü tartışmalar yaşanabiliyor. Çalışanlar denenen ürünleri kabinlerde dezenfekte etmek zorunda kalıyor. Kabin görevlisi çalışanlara yönelik bir önlem alınmıyor. Salgına açık halde çalışıyorlar. Mağaza içerisine giren müşteri sayısını ölçen bir sistem yok. Müşteriler özellikle kasa önlerinde fiziki mesafeye özen göstermiyor. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmiyor.”

Haydar Özdemiroğlu, sendikal örgütlenmenin olduğu yerlerde müdahalede bulunduklarını da belirterek sendikanın olmadığı yerlere ulaşmakta zorluk çektiklerini söyledi. Özdemiroğlu, bu nedenle sendikal örgütlenmenin çok önemli olduğunu ifade etti.

Açıklamalarına devam eden Haydar Özdemiroğlu, TÜBİTAK’ta da vaka çıktığını belirtti. Özdemiroğlu, bir katta vaka çıkınca katta çalışan 48 kişinin evlerine gönderildiğini ve bunun yanlış olduğunu belirtti. Özdemiroğlu, evlerine gönderilenler arasında vaka varsa virüsün evlere de bulaşacağını söyledi.