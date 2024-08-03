Microsoft, stratejik bir karar alarak yılın en çok beklenen oyunlarından olan Obsidian imzalı Avowed'ı hazır olmasına rağmen önümüzdeki yıla erteledi.

En önde gelen oyun şirketlerinden biri olan ve Microsoft bünyesinde faaliyet gösteren Obsidian Entertainmant, bir süredir Avowed ismi verilen birinci şahıs fantastik bir RPG geliştiriyordu. Şimdiye kadar yayımlanan görüntülerden güzel olabileceği görülen yapım, 2024’ün belki de en çok beklenen oyunlarından biriydi.

Avowed’ın normalde bu yılın kasım ayında piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Ancak bu hafta başı ertelenebileceğine dair iddialar ortaya çıktı. Microsoft ise bugün yaptığı resmî bir duyuruyla ertelemeyi doğruladı.

Avowed, bu yıl çok fazla oyun çıkacak olması nedeniyle Şubat 2025'e ertelendi

Xbox tarafından X üzerinden yapılan paylaşımda yakında çıkacak oyunlara yer verildi. Platform, çok fazla oyunun geleceğini aktarırken Avowed’ın tarihinde değişikliklere gittiklerini aktardı. Oyunun, artık 18 Şubat 2025’te, yani bir sonraki yıl çıkacağı ifade edildi.

Erteleme kararı oyunun geliştirme süreciyle alakalı değil. Zaten gelen bilgilerin çoğu, büyük oranda hazır olduğunu söylüyor. Peki durum böyleyse neden bu tarz bir karar alındı? Aslında mantıklı bir nedeni var: Bu yıl çok fazla oyun çıkacak olması.

Microsoft ve Obsidian, özellikle sonbahar aylarında birçok AAA oyunun gelecek olması nedeniyle birazAvowed’ı ileri bir tarihe koydu. Yani stratejik bir karar. Kasım ayında çıksaydı Black Ops 6’dan Indiana Jones oyununa kadar birçok yeni yapımla rekabet etmesi gerekecekti. Ancak Şubat 2025 tarihi, bunu ortadan kaldırdı. Şirket, bu şekilde oyuncuların yapıma daha fazla ilgi göstereceğini düşünüyor.

3 aylık bir erteleme kabul edilebilir diyebiliriz. Geliştirici ekibe biraz daha fazla süre tanıması hataların iyice azaltılmasını da sağlayacaktır. Şubat geldiğinde oyunun bekleneni verip vermeyeceğini göreceğiz.

Avowed fragmanı