Microsoft, Xbox mobil oyun mağazasının temmuzda geleceğini ifade etmişti. Ancak bu yaşanmadı. Şirket, merakları gidermek için bir açıklama yaptı ve mağazanın testlerinin başladığını aktardı.

Microsoft, uzun bir süredir bir Xbox mobile oyun mağazası üzerinde çalışıyordu. Hatta mayıs ayında yapılan açıklamalarda, mağazanın temmuzda kullanıcılara sunulacağı ifade edilmişti. Ancak temmuz geldi geçti, Xbox mobil mağazası çıkış yapmadı.

Ertelemenin neden olduğu oyunseverler tarafından merak edilirken bugün Microsoft’tan konuya ilişkin açıklama geldi. Xbox yöneticisi Karl Perez, The Verge’e verdiği demeçte merakı giderdi.

Xbox mobil oyun mağazasının testleri resmen başladı

Perez, açıklamasında mobil oyun mağazalarının testlerine başladıklarını belirtti. Tarayıcı bazlı olduğunu da ekledi: “Tarayıcı tabanlı mobil mağazamızın testleri başladı. Çalışmalarımız iyi ilerliyor ve gelecekte paylaşacak çok daha fazla şeyimiz olacak.”

Xbox’tan gelen açıklamalar bu kadar. Ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağı, neden ertelendiği bilinmiyor. Ancak şu anda Xbox Insiders kullanıcıları için testlerinin başladığını söylemek mümkün. Açıklamada bu belirtilmese de mobil mağazanın internet sayfasına girildiğinde Insiders programına üye olanların testleri gerçekleştirebileceği görülüyor.

Mağaza, tahmin edebileceğiniz gibi Xbox kullanıcılarının mobil oyunlara erişmesini sağlayacak. Microsoft, Candy Crush’tan Minecraft’a kadar birçok popüler mobil oyunu bünyesinde bulunduruyordu. Bunlar dışında kütüphanesini daha da genişletip çok sayıda oyunu kullanıcılarına sunacağını belirtmişti. Mağaza çıkış yaptığında daha fazla detay öğrenebileceğiz ancak biraz daha beklememiz gerek.