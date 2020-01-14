Apple, ilerleyen dönemlerde Lightning konnektöründen vazgeçmek durumunda kalabilir. Çünkü Avrupa Birliği, yeni bir kanun çıkarmaya çalışıyor ve bu kanun, üreticilerin tek tip konnektör kullanmasını ön görüyor. Kanun yürürlüğe girerse Apple, iPhone'larda Lightning'den vazgeçecek.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, ürettiği iPhone ve iPad gibi ürünlerin şarj edilmesi için "Lightning" olarak isimlendirilen bir konektör kullanıyor. Bu konektör, iPhone'ları akıllı telefon sektöründe benzersiz kılan özelliklerden bir tanesi. Çünkü Android ekosisteminde bulunan bütün akıllı telefonlar Micro USB ya da USB Type-C konektör kullanıyorken, iPhone'lar, Lightning girişine sahip oluyorlar.

Avrupa Birliği, bugüne dek teknoloji üreticilerinin tek bir şarj konektörüne sahip olması konusunda teşviklerde bulunuyordu. Ancak Apple, tahmin edilebileceği üzere bu teşviklerin dışında kalıyordu. Şimdiyse Avrupa Birliği Komisyonu, tavsiye üzerine yapılan uygulamayı kanunlaştırmak istiyor. Konu kanunlaştığı takdirde, Apple'ın şarj konektörünü değiştirmesi gerekebilir.

Apple, Avrupa yasaları gereği USB-C'ye geçiş yapabilir

Avrupa Parlamentosu'nun bazı üyeleri, geçtiğimiz günlerde bir çağrı yaparak her akıllı telefon üreticisinin tek tip konektör kullanması konusunda zorlanmaları gerektiğini ifade etti. Kimi diğer üyeler tarafından da desteklenen düşünce, ilerleyen günlerde oylamaya açıklabilir. Oylamayla birlikte alınacak karar, Apple için belirleyici olacak.

2009 yılında 30'dan fazla şarj konektörü bulunuyordu. Ancak Avrupa Birliği'nin destekleriyle konektör çeşitleri 3'e kadar düştü. Bunlar bilindiği üzere micro USB, USB Type-C ve Lightning. Bu konektörlerin kullanım yaygınlıklarına baktığımız zaman da Apple'ın kullandığı Lightning'in en zayıf halka olduğunu görebiliyoruz. Eğer Avrupa Birliği, üreticileri tek tip şarj konektörü konusunda zorlarsa, Apple kendi konektöründen vazgeçmek durumunda kalacak.

Apple, iPhone'lar için Lightning portundan vazgeçmenin çok fazla atık oluşturacağını düşünüyor

Aslına bakacak olursak Avrupa Birliği Komisyonu, böyle bir çalışmayı durduk yere yapmıyor. Farklı konektör çeşitleri, dünyamız için daha fazla atığın oluşmasına neden oluyor. Üstelik uzmanlar da AB Komisyon üyelerinin bu düşüncesini destekliyorlar ve tek tip konektörün daha sağlıklı olabileceğini düşünüyorlar.

Apple, yaşanan bu son gelişme ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı ancak şirket, geçtiğimiz dönemlerde bu konuya değinmişti. USB Type-C'nin neden kullanılmadığının sorulması üzerine Apple yetkilileri, yeni bir uygulamayı hayata sokmanın Lightning portunun sonunu getireceğini, dolayısıyla Lightning'in eskimiş olacağını ve bunun da doğaya atık olarak döneceği anlamına geldiğini söylemişti.