Avrupa Birliği, Apple'a kestiği 2 milyar dolarlık cezanın peşini bırakmadı. Yetkililer, Apple'ın cezadan sonra Avrupa Birliği yasalarına uygun düzenleme yapıp yapmadıklarını inceleyecekler.

Bundan bir ay kadar önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Avrupa Komisyonunun Apple'a tarihi bir ceza kestiğinden bahsetmiştik. Apple, yürütülen bir soruşturma kapsamında 2 milyar dolar idari para cezasına çarptırıldı. Apple, ilk aşamada bu cezaya itiraz etse de sonradan ses çıkarmamayı tercih etti.

Ancak gelen son haberler, Avrupa Komisyonu ile Apple arasındaki savaşın sona ermediğini gözler önüne serdi. Zira Avrupa Birliği yetkilileri, Apple'ın düzenlemelere uygun davranıp davranmadığını incelemeye aldılar. Yapılacak incelemelerle Apple'ın tam olarak ne gibi değişiklikler yaptığı tam olarak anlaşılacak.

Apple, bu kez alnının akıyla çıkabilir

Avrupa Komisyonunun Apple'a yönelik yeni hamlesi, yeni bir soruşturma değil. Kurum sadece, Apple'ın App Store için belirlediği yeni kuralların Avrupa Birliği yasalarına uygun olup olmayacağını kontrol edecek. Sektör kaynakları, sürecin hızlıca tamamlanmasını bekliyorlar.

Apple, Avrupa Komisyonu denetlemesinden alnının akıyla çıkabilir. Çünkü şirket, App Store kullanım koşullarında yaptığı bir güncelleme ile geliştiricilerin, alternatif ödeme yöntemlerine yönlendirme yapmalarına izin verdi. Tabii Avrupa Birliği dışında kalan geliştiriciler, yüzde 27'lik komisyonu ödemeye devam ediyorlar ancak Avrupa Komisyonunun istediği şartlar, genel anlamda sağlanmış durumda. En azından Apple'ın söylediği kadarıyla durum böyle...