Avrupa Birliği, Elektrikli Otomobil Düzenlemesini İptal Etti: Benzinli ve Dizel Üretimi Devam Edecek!

Avrupa Birliği, otomobil üreticilerin 2035 itibarıyla tamamen elektrikli modellere dönmesini zorunlu kılan düzenlemeyi iptal etti. Firmalar, yeni düzenleme ile teknik olarak sonsuza kadar benzinli, dizel ve hibrit otomobil üretimi yapabilecekler. İşte detaylar...

Avrupa Birliği, otomotiv sektörüne bahar havası getiren önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, 2035 yılı itibarıyla elektrikli otomobil satışlarını zorunlu kılan düzenleme, kısmen iptal edildi. Yani Mercedes-Benz, Volkswagen ve bünyesindeki şirketler, Stellantis, benzinli ve dizel otomobil üretimi yapmaya devam edecek.

Avrupa Komisyonu, bundan birkaç yıl önce bir karar almış ve içten yanmalı motora sahip otomobilleri 2035 yılı itibarıyla yasaklamıştı. Firmalar, o tarihe kadar tüm otomobillerini elektrikliye dönüştürecekti. Ancak elektrikli otomobillerin istenildiği gibi ilgi görmemesi, firmaların lobi çalışması yapmasına neden oldu. Bunun bir sonucu olarak Avrupa Birliği, söz konusu kararı iptal etti.

Yine de elektrikli otomobillere önem verilecek!

Avrupa Komisyonu'nun 2035 kararı, önceki hâlinde karbon salınımının yüzde 100 düşürülmesini zorunlu kılıyordu. Şimdi bu oran yüzde 90'a düşürüldü. Yani şirketler, elektrikli otomobil ürün gamlarını genişletmeye devam etmek zorunda olacaklar. Ancak bunun yanında benzinli, dizel ve hibrit üretimleri devam edecek. Avrupa Birliği, firmaların biyoyakıt ve e-yakıt ile çalışan otomobiller geliştirmesini de isteyecek.

Buradaki dikkat çeken husus, Avrupa Komisyonu'nun herhangi bir son tarih belirtmemiş olması. Buna bağlı olarak firmalar, teknik olarak sonsuza kadar içten yanmalı yakıtlı otomobil üretimi yapabilecekler. Bakalım en çok firmaları sevindiren bu gelişmenin sonuçları nasıl olacak.