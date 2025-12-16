Uygun Fiyata Eşi Benzeri Görülmemiş Özellikler Sunan Yeni Chery Tiggo 7 Alınır mı? İşte Bilmeniz Gereken Her Şey!

Yeni Chery Tiggo 7, şık elmas ızgarası, 24.6 inçlik dev bütünleşik ekranı ve güçlü 1.6 turbo motoruyla dikkat çekiyor. Hem şehir içinde hem arazide iddialı olan bu SUV, zengin güvenlik donanımları ve Sony ses sistemiyle öne çıkıyor. Peki Yeni Chery Tiggo 7 alınır mı? İşte modelin tüm detayları ve özellikleri.

SUV segmentinde dengeleri değiştirmeyi hedefleyen Yeni Chery Tiggo 7, modern yaşamın ritmini yakalayan bir mühendislik harikası olarak karşımıza çıkıyor. Zarafetle gücü birleştiren model, sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda teknolojik bir yol arkadaşı olma iddiasında. Çevik yapısı ve çağdaş çizgileriyle dikkat çeken araç, şehir hayatının enerjisini yansıtırken aynı zamanda 4x4 çekiş sistemiyle doğada da iddialı olduğunu kanıtlıyor.

Yenilenen yüzüyle dikkatleri üzerine çeken model, akıllı sürüş destek sistemleri ve konfor odaklı iç mekânıyla kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyor. Peki kısa bir süre önce Türkiye'ye giriş yapan Yeni Chery Tiggo 7 alınır mı? İşte Yeni Chery Tiggo 7 hakkında bilmeniz gereken her şey, aracın sunduğu tüm avantajlar ve dezavantajlar.

Yeni Chery Tiggo 7 dış tasarımı:

Yeni Tiggo 7, ön bölümünde yer alan elmas kesim ön ızgara tasarımıyla güçlü ve sofistike bir karakter ortaya koyuyor. Işığın açısına göre derinlik kazanan bu üç boyutlu ızgara, Clawlight tasarımlı Full LED ön farlarla birleşerek araca modern ve keskin bir ışık imzası kazandırıyor.

Yan profilde akıcı hatlara sahip olan model, 19 inç boyutundaki Strion alüminyum alaşımlı jantlarıyla dinamik duruşunu pekiştiriyor. Arka bölümde ise Wildflare LED stop lambaları, boydan boya uzanan ışık şeridiyle aracın genişliğini vurgularken estetik bir bütünlük sağlıyor ve fark edilebilirliği artırıyor.

Gökyüzüyle iç içe bir yolculuk sunan 1,1 metrekarelik açılabilir panoramik cam tavan, aracın dış görünümündeki zarafeti tamamlıyor. Ayrıca 4.553 mm uzunluk, 1.862 mm genişlik ve 1.696 mm yükseklik değerleriyle heybetli bir duruş sergileyen Tiggo 7, şehir estetiğini arazi ruhuyla harmanlıyor.

Yeni Chery Tiggo 7 iç tasarımı:

Kapılarını açtığınızda sizi teknoloji ve konforun buluştuğu ferah bir yaşam alanı karşılıyor. Konsolu domine eden 24.6 inçlik kavisli çift ekranlı multimedya sistemi, bilgi ve eğlenceyi tek bir yüzeyde sunarak kokpite fütüristik bir hava katarken, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteğiyle akıllı telefon entegrasyonunu kolaylaştırıyor.

Konforun ön planda tutulduğu iç mekânda, ısıtmalı ve havalandırmalı deri koltuklar ile 64 renkli ambiyans aydınlatma sistemi yolculukları keyfe dönüştürüyor. Sony imzalı 8 hoparlörlü ses sistemi ise kabin içindeki akustik deneyimi optimize ederek sürüş keyfini bir konser atmosferine taşıyor.

Pratik kullanım özellikleri de unutulmamış; 50W aktif havalandırmalı kablosuz hızlı şarj ünitesi ve soğutmalı orta konsol gibi detaylar hayatı kolaylaştırıyor. 484 litrelik bagaj hacmi, arka koltuklar yatırıldığında 1.305 litreye kadar çıkarak geniş ve esnek bir yükleme alanı sunuyor.

Yeni Chery Tiggo 7 donanım seçenekleri:

Türkiye pazarında Prestige 4x2 ve Prestige 4x4 olmak üzere iki farklı versiyonla sunulan Tiggo 7, giriş seviyesinden itibaren oldukça zengin bir ekipman listesine sahip. Özellikle teknoloji ve konfor odaklı donanımlar standart olarak kullanıcıya ulaşıyor.

Prestige 4x2: 24.6 inç bilgi-eğlence ekranı, 19 inç jantlar, ısıtmalı ve havalandırmalı elektrikli ön koltuklar, panoramik cam tavan, 540 derece çevre görüş kamerası, Sony ses sistemi ve elektrikli bagaj kapağı standart olarak sunuluyor.

Prestige 4x4: 4x2 donanımına ek olarak akıllı dört çeker sürüş sistemi, sürücü diz hava yastığı, kırmızı fren kaliperleri, Head-Up Display (HUD), AQS hava kalite yönetim sistemi, koku sistemi ve römork çekme fonksiyonu gibi özellikler ekleniyor.

Yeni Chery Tiggo 7 sürüş teknolojileri ve güvenlik özellikleri:

Yeni Chery Tiggo 7, güvenlik standartlarını belirleyen gelişmiş sürüş destek sistemleriyle (ADAS) donatılmış durumda. Adaptif hız sabitleyici, kör nokta uyarı sistemi, şerit takip asistanı, trafik sıkışıklığı asistanı ve otomatik acil frenleme gibi özellikler, sürüş güvenliğini maksimum seviyeye çıkarıyor.

Özellikle 540 derecelik çevre görüş sistemi, aracın altını dahi göstererek park manevralarını ve zorlu arazi geçişlerini çok daha güvenli hâle getiriyor. Akıllı uzun far asistanı ise gece sürüşlerinde karşıdan gelen sürücülerin gözünü almadan optimum aydınlatma sağlıyor.

Pasif güvenlik tarafında ise 4x2 versiyonda 7 adet, 4x4 versiyonda ise sürücü diz hava yastığı dahil toplam 8 hava yastığı bulunuyor. Araçtan inerken arkadan gelen bisikletli veya araçları algılayan kapı açma uyarısı da şehir içi güvenliği artıran önemli bir detay.

Yeni Chery Tiggo 7 performansı:

Kaputun altında görev yapan 1.6 litrelik turbo benzinli motor, 145 HP güç ve 275 Nm tork üreterek dinamik bir sürüş karakteri sunuyor. Bu güçlü ünite, 7 ileri DCT otomatik şanzımanla kombine edilerek sarsıntısız ve hızlı vites geçişleri vadediyor.

Performans verilerine bakıldığında 4x2 versiyon 0'dan 100 km/s hıza 9,4 saniyede ulaşırken, 4x4 versiyonda bu süre 11,5 saniye olarak gerçekleşiyor. Akıllı 4x4 sistemi, 7 farklı sürüş modu (Standart, Eco, Spor, Kar, Çamur, Kum, Off-Road) ile her türlü yol koşuluna uyum sağlıyor.

Ortalama yakıt tüketimi değerleri ise WLTP standartlarına göre 4x2 versiyon için 7 litre/100 km, 4x4 versiyon için ise 7.9 litre/100 km olarak belirtiliyor.

Yeni Chery Tiggo 7 fiyatları - Aralık 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.6 TGDI 145 HP, Benzinli Prestige 4x2, Otomatik 2.199.000 TL 1.6 TGDI 145 HP, Benzinli Prestige 4x4, Otomatik 2.599.000 TL

Yeni Chery Tiggo 7 opsiyon fiyatları - Aralık 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket Çift Renk 25.000 TL Prestige 4x2, Prestige 4x4 Elektrikli Basamak 50.000 TL Prestige 4x2, Prestige 4x4

Yeni Chery Tiggo 7 avantajları:

Zengin Standart Donanım: Giriş paketinde bile koltuk soğutma, cam tavan, Sony ses sistemi ve tüm ADAS güvenlik sistemlerinin standart olması rakiplerine göre büyük avantaj.

Teknolojik İç Mekân: 24.6 inçlik kavisli ekran, Head-Up Display ve 64 renkli ambiyans aydınlatma, premium bir kokpit deneyimi sunuyor.

Arazi Yeteneği: Akıllı 4x4 çekiş sistemi ve 7 farklı sürüş modu sayesinde hafif arazi koşullarında ve zorlu hava şartlarında güvenli sürüş sağlıyor.

Güvenlik: 540 derece şeffaf şasi görüşü ve 8 adede varan hava yastığı ile kapsamlı bir koruma kalkanı oluşturuyor.

Yeni Chery Tiggo 7 dezavantajları:

Hızlanma Performansı: Özellikle 4x4 versiyonun 11,5 saniyelik 0-100 km/s hızlanma değeri, 145 HP'lik motor gücüne kıyasla kağıt üzerinde biraz hantal görünebilir.

Bagaj Hacmi: 484 litrelik standart bagaj hacmi, kalabalık aileler veya uzun tatiller için sınıfındaki bazı rakiplerin gerisinde kalabilir, ancak koltuklar yatırılarak bu alan artırılabiliyor.

Yakıt Tüketimi: Minimum 7.0 litrelik ortalama tüketim verisi, yoğun şehir içi kullanımda daha yüksek seviyeleri görebileceğinin sinyalini veriyor.

Yeni Chery Tiggo 7 alınır mı?

Yeni Chery Tiggo 7, sunduğu zengin donanım listesi ve şık tasarımıyla fiyat/performans odaklı düşünen kullanıcılar için oldukça güçlü bir aday. Özellikle koltuk soğutma, deri döşeme, cam tavan ve gelişmiş güvenlik sistemlerini opsiyon listesine bırakmadan standart olarak sunması, onu rakiplerinden ayıran en büyük özelliklerinden biri.

Eğer şehir içinde konforlu ve premium hissettiren, hafta sonları ise arazide sizi yolda bırakmayacak teknolojik bir SUV arıyorsanız Tiggo 7 mantıklı bir tercih olabilir. Yakıt ekonomisinden ziyade donanım zenginliğine ve sürüş konforuna önem verenler için bu otomobil listenin üst sıralarında yer alacaktır.

Peki sizin Yeni Chery Tiggo 7 ile ilgili fikriniz nedir? Bu otomobili satın alma fikrini değerlendirir misiniz yoksa uzak mı durursunuz? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın…