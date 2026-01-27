Tümü Webekno
Avrupa Birliği, sapıklığı dünya çapında gündem olan Grok hakkında soruşturma başlattı

Avrupa Komisyonu, Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X ve yapay zekâ aracı Grok hakkında Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında yeni bir soruşturma başlattı. Komisyon, Grok’un X’e entegre edilmesiyle ortaya çıkan yasa dışı içerik ve kullanıcı güvenliği risklerinin yeterince değerlendirilip değerlendirilmediğini inceliyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Komisyonun açıklamasına göre soruşturma, Grok’un X platformunda devreye alınması sırasında şirketin sistemik riskleri tespit etme ve bu riskleri azaltma yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğine odaklanıyor. Özellikle Grok’un üretebildiği içeriklerin, manipüle edilmiş cinsel görüntüler, rızaya dayanmayan müstehcen görseller ve hatta çocukların cinsel istismarına varabilecek içeriklerin yayılması gibi ciddi riskler barındırdığı vurgulanıyor.

Avrupa Komisyonu, bu risklerin yalnızca teorik olmadığını, fiilen gerçekleşmiş olabileceğini ve bunun Avrupa Birliği vatandaşlarını ciddi şekilde etkileyebileceğini belirtiyor.

Soruşturma kapsamında Komisyon, X’in şu yükümlülüklere uyup uymadığını değerlendirecek:

  • Yasa dışı içeriklerin yayılması da dâhil olmak üzere tüm sistemik riskleri titizlikle değerlendirmesi ve azaltması,
  • Grok’un platformdaki kullanımı nedeniyle toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, fiziksel ve ruhsal sağlık üzerindeki olumsuz etkiler gibi risklerin dikkate alınıp alınmadığı,
  • Grok’un X’in genel risk profiline etkisini kapsayan özel bir risk değerlendirme raporunun, sistem devreye alınmadan önce Komisyon’a sunulup sunulmadığı.

Bu yükümlülüklerin ihlal edilmesi hâlinde, X’in DSA’nın 34, 35 ve 42. maddelerini ihlal etmiş sayılabileceği ifade ediliyor. Bu süreç, Avrupa Komisyonu’nun X’e yönelik ilk hamlesi değil. Komisyon, daha önce Aralık 2023’te başlatılan soruşturma sonucunda;

  • yanıltıcı arayüz tasarımları,
  • reklam şeffaflığındaki eksiklikler,
  • araştırmacılar için yetersiz veri erişimi

gibi nedenlerle Aralık 2025’te X’e 120 milyon avro para cezası vermişti.

X (Twitter) Elon Musk

