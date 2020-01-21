Avrupa Birliği'nden Huawei'yi Sevindiren 5G Kararı

Avrupa Birliği tarafından üye ülkeler için yayınlanan yeni yönerge, Çinli teknoloji devi Huawei'yi sevindirdi. Yönergede Huawei'ye 5G teknolojisi nedeniyle engel konulması talimatı yer almadı. AB'nin bu kararı ABD'yi kızdırabilir.

Avrupa Birliği (AB) tarafından üye ülkeler için yayınlanan yeni yönergede, Çinli dev Huawei'ye yönelik bir yasak tavsiye edilmedi. AB'nin Dijital Ekonomiden Sorumlu Komiseri Thierry Breton, yeni standartların "sıkı ve tedbirli" olduğunu vurguladı.

Breton, üye ülkeler için önerilen yeni önlemlerde hiçbir şirketi açıkça dışlamadıklarını söyledi. Bu kararla birlikte ABD'nin büyük baskısı altında bulunan Huawei'nin AB ile ilişkilerde rahatladığı düşünülüyor. 5G hizmetlerinin Avrupa'daki kullanıcılara sunulmasında önemli rol oynayan Huawei'ye güvenlikte sorun yaratabileceği eleştirileri yöneltiliyordu.

ABD, AB ülkelerini tehdit ediyor

ABD'li yetkililer geçen sene Avrupa'da mekik dokumuş ve AB üyesi ülkelerden Huawei'yi şebekelerinden çıkarmalarını talep etmişti. Washington, Huawei'yi ulusal güvenliğine tehdit olarak görüyor ancak Huawei ve Çin Halk Cumhuriyeti bu iddiaları reddediyor. AB, üye ülkelere yönelik ABD'den ya da Çin'den misilleme gelmemesi için birlik ülkelerinin 5G yaklaşımını koordineli hale getirmeye çalışıyor.

Geçen ay, AB ülkeleri ulusal güvenlik açısından kritik altyapılar için güvenilir taraflarla çalışmayı ve ürünü satın aldıkları ülkenin yasalarını göz önünde bulundurmayı kabul etmişti. Bununla birlikte AB, üye ülkelere tam olarak ne yapmaları gerektiğini söylemek konusunda sınırlara sahip. Ulusal güvenlik tehditleri nedeniyle şirketleri yasaklamak ülkelere ait bir karar konusu ve Avrupa'daki birçok ülke Huawei ile halihazırda 5G anlaşmaları imzalamış durumda.

AB, iki büyük dev olan ABD ile Çin arasında kalmış durumda. AB ülkelerinin çoğunluğu, büyük bir ticaret ortağı olan Çin Halk Cumhuriyeti'nin kızdırmaktan hoşlanmıyor. Öte yandan AB'nin en önemli müttefiki ABD'yse, 5G şebekelerinde Huawei kullanan ülkelerle istihbarat paylaşımını yeniden değerlendirebileceğini söylüyor.

Almanya'da Merkel baskı altında

Çin'in Almanya Büyükelçisi Wu Ken, geçen aralık ayında yaptığı açıklamada Almanya'nın Huawei'yi yasaklamasının "sonuçları" olacağını söylemiş ve Alman otomotiv sanayisinin Çin pazarındaki satışlarına dikkat çekmişti. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Huawei'nin yasaklanmasına karşı çıktığı için koalisyon ortakları tarafından eleştiriliyor.

İngiltere'de de hükümet Huawei'ye karşı önlem anlamaya çalışıyor. AB'den ayrılan İngiltere'nin Kültür Bakanı Nicky Morgan, Huawei'yi kritik ulusal altyapıdan uzak tutacaklarını açıklamıştı.