Tümü Webekno
Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Apple, Devrim Yaratan Dinamik Şarj Adaptörünü Türkiye'ye Getirdi: İşte Fiyatı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Apple, iPhone'ları çok hızlı şarj etmenizi sağlayan dünyada bir ilke imza atan dinamik adaptörünü Türkiye'ye getirdi.

Apple, Devrim Yaratan Dinamik Şarj Adaptörünü Türkiye'ye Getirdi: İşte Fiyatı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, geçen yılki iPhone 17 lansmanında çok ses getiren bir ürün de tanıtmıştı. “40W Dinamik Şarj Adaptörü” ismi verilen bu ürün, içerdiği teknoloji nedeniyle dünyada bir ilk olmayı başarmış ve sektörde devrim yaratma potansiyeliyle piyasaya sürülmüştü. Ancak o zaman dünya çapında yoktu. Şimdi ise beklenen haber geldi.

Apple, büyük beğeni toplayan 40W Dinamik Şarj Adaptörü ürününü resmen Türkiye’de satışa sundu. Peki bu ürünün ülkemizdeki fiyatı ne kadar? Nasıl özellikler sunuyor? Gelin tüm detaylara bakalım.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Apple, Devrim Yaratan Dinamik Şarj Adaptörünü Türkiye'ye Getirdi: İşte Fiyatı
ka
dyna

Apple 40W Dinamik Şarj Adaptörü Türkiye fiyatı

ka

Apple’ın 40W’lık Dinamik Şarj Adaptörü, Türkiye’de 1.929 TL’lik bir fiyat ile satışa sunuldu. Ürün, şirketin resmî internet sitesi üzerinden satın alınabiliyor.

Apple’ın 40W Dinamik Şarj Adaptörü neler sunuyor?

dyna

Türünün tek örneği olan 40W’lık USB-C bağlantı noktalı dinamik adaptör, dünyada bir ilk olarak USB PD 3.2 AVS ve DPS desteğiyle geliyor. Peki bu ne demek? PD ve 3.2 kısımları güç dağıtımı ve son nesli ifade ederken AVS ise Ayarlanabilir Voltaj Desteği demek. Ancak onu burada onu eşsiz yapan şey DPS desteği. Bu sayede cihaz, küçük boyutuyla daha yüksek güç sunabiliyor, 40W’ın da üstüne çıkabiliyor.

Dinamik Güç Kaynağı anlamına gelen DPS sayesinde cihaz, normal şarj adaptörleri gibi boyuta sahip olmasına rağmen maksimum 60W’a kadar güç sunabiliyor. Yani 40W’lık bir cihazdan 60W güç alabiliyorsunuz.

iPhone’larda kullanılabilmesi de büyük bir avantaj. Telefonlara sınırlı süreliğine daha yüksek voltaj sağlayarak daha hızlı şarja imkân tanıyor. Yapılan testlerde yaklaşık 18 dakika boyunca telefonlara sabit 60W güç verebildiği görülmüştü. Bu da 20 dakikada %50 şarja ulaşabildiği anlamına geliyor.

6.999 TL'lik uygun fiyatlı öğrenci dostu Tab A11, Samsung avantajlarıyla bu linkte!

6.999 TL'lik uygun fiyatlı öğrenci dostu Tab A11, Samsung avantajlarıyla bu linkte!

6.999 TL'lik uygun fiyatlı öğrenci dostu Tab A11, Samsung avantajlarıyla bu linkte!

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

40 Gün Pil Ömrü Sunan Tuşlu Telefon Nokia 300 Charge Tanıtıldı

40 Gün Pil Ömrü Sunan Tuşlu Telefon Nokia 300 Charge Tanıtıldı

Samsung'un Bütçe Dostu Modeli Galaxy S26 FE'nin Lansman Tarihi Açıklandı

Samsung'un Bütçe Dostu Modeli Galaxy S26 FE'nin Lansman Tarihi Açıklandı

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Xiaomi Redmi A7 Pro, Sudan Ucuz Fiyata Türkiye'de Satışa Sunuldu

Xiaomi Redmi A7 Pro, Sudan Ucuz Fiyata Türkiye'de Satışa Sunuldu

iPhone'larda Yer Alan Bir Özellik, Yakında Samsung Telefonlara da Geliyor

iPhone'larda Yer Alan Bir Özellik, Yakında Samsung Telefonlara da Geliyor

Arkasında Ekranla Gelen 6000 mAh Bataryalı Çok Uygun Fiyatlı Telefon HONOR Play 20A Tanıtıldı

Arkasında Ekranla Gelen 6000 mAh Bataryalı Çok Uygun Fiyatlı Telefon HONOR Play 20A Tanıtıldı

HUAWEI Pura 90s Serisi Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

HUAWEI Pura 90s Serisi Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Apple iPhone

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

40 Gün Pil Ömrü Sunan Tuşlu Telefon Nokia 300 Charge Tanıtıldı

40 Gün Pil Ömrü Sunan Tuşlu Telefon Nokia 300 Charge Tanıtıldı

Otoyol Geçişlerinde Yeni Dönem Başladı: SGS Sistemi Nedir?

Otoyol Geçişlerinde Yeni Dönem Başladı: SGS Sistemi Nedir?

Sanayi Yollarını Unutturan, Yüksek Kilometrelerde Bile Sorun Çıkarmayan Dizel Motorlar

Sanayi Yollarını Unutturan, Yüksek Kilometrelerde Bile Sorun Çıkarmayan Dizel Motorlar

Sürücüler İsyan Etti, Audi Dinledi: Yeni A3, İç Mekânında Büyük Sürprizle Gelecek

Sürücüler İsyan Etti, Audi Dinledi: Yeni A3, İç Mekânında Büyük Sürprizle Gelecek

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Sony’den Oyuncuları Kızdıracak Açıklama: Dijital Alınan Oyunların Sahibi Değilsiniz!

Sony’den Oyuncuları Kızdıracak Açıklama: Dijital Alınan Oyunların Sahibi Değilsiniz!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com