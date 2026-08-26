Apple, iPhone'ları çok hızlı şarj etmenizi sağlayan dünyada bir ilke imza atan dinamik adaptörünü Türkiye'ye getirdi.

Apple, geçen yılki iPhone 17 lansmanında çok ses getiren bir ürün de tanıtmıştı. “40W Dinamik Şarj Adaptörü” ismi verilen bu ürün, içerdiği teknoloji nedeniyle dünyada bir ilk olmayı başarmış ve sektörde devrim yaratma potansiyeliyle piyasaya sürülmüştü. Ancak o zaman dünya çapında yoktu. Şimdi ise beklenen haber geldi.

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Apple, büyük beğeni toplayan 40W Dinamik Şarj Adaptörü ürününü resmen Türkiye’de satışa sundu. Peki bu ürünün ülkemizdeki fiyatı ne kadar? Nasıl özellikler sunuyor? Gelin tüm detaylara bakalım.

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Apple 40W Dinamik Şarj Adaptörü Türkiye fiyatı

Apple’ın 40W’lık Dinamik Şarj Adaptörü, Türkiye’de 1.929 TL’lik bir fiyat ile satışa sunuldu. Ürün, şirketin resmî internet sitesi üzerinden satın alınabiliyor.

Apple’ın 40W Dinamik Şarj Adaptörü neler sunuyor?

Türünün tek örneği olan 40W’lık USB-C bağlantı noktalı dinamik adaptör, dünyada bir ilk olarak USB PD 3.2 AVS ve DPS desteğiyle geliyor. Peki bu ne demek? PD ve 3.2 kısımları güç dağıtımı ve son nesli ifade ederken AVS ise Ayarlanabilir Voltaj Desteği demek. Ancak onu burada onu eşsiz yapan şey DPS desteği. Bu sayede cihaz, küçük boyutuyla daha yüksek güç sunabiliyor, 40W’ın da üstüne çıkabiliyor.

Dinamik Güç Kaynağı anlamına gelen DPS sayesinde cihaz, normal şarj adaptörleri gibi boyuta sahip olmasına rağmen maksimum 60W’a kadar güç sunabiliyor. Yani 40W’lık bir cihazdan 60W güç alabiliyorsunuz.

iPhone’larda kullanılabilmesi de büyük bir avantaj. Telefonlara sınırlı süreliğine daha yüksek voltaj sağlayarak daha hızlı şarja imkân tanıyor. Yapılan testlerde yaklaşık 18 dakika boyunca telefonlara sabit 60W güç verebildiği görülmüştü. Bu da 20 dakikada %50 şarja ulaşabildiği anlamına geliyor.