HONOR, arkasında küçük bir ekranla gelen bütçe dostu telefonu Play 20A’yı tanıttı.

Son yıllarda yükselen bir marka olan ve ülkemizde de faaliyet gösteren HONOR, yeni telefonlarını bizlerle buluşturmaya devam ediyor. Şimdi ise Çinli firma, Play serisi telefonlarına bir yenisini daha ekledi. Play 20A, gerçekleştirilen bir lansman ile tanıtıldı.

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Bütçe dostu segmentte konumlanacak bir model olan yeni HONOR Play 20A, buna rağmen gerçekten dikkat çeken özelliklere sahip. Cihazın arkasında ek bir ekran yer aldığını görüyoruz. Ayrıca devasa bir bataryayla geliyor.

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HONOR Play 20A neler sunuyor?

Ekran 6,9 inç, 90 Hz, IPS İşlemci MediaTek G81 RAM 4 GB Depolama 128 GB Arka kamera 13 MP Ön kamera 5 MP Batarya 6000 mAh

Honor Play 20A, ön tarafında ince çerçevelere sahip 6,9 inç büyüklüğünde IPS ekran var. Ekranın sunduğu 90Hz tazeleme hızı, klasik 60Hz ekranlara kıyasla sosyal medyada gezinirken veya içerik tüketirken daha akıcı bir görüntüleme deneyimi sunmayı vaat ediyor. MediaTek G81’den güç aldığını belirtelim. Ona 4 GB RAM ve 128 GB depolama eşlik ediyor.

Telefonun arkasında yer alan ikincil ekran ise tasarımın en özgün noktası. Bu ekran sayesinde kullanıcılar, arka tarafta bulunan 13 megapiksellik ana kamera ile yüksek kaliteli selfie’ler elde edebiliyor. Ayrıca bu küçük panel üzerinden bildirimler, arama uyarıları ve medya oynatma kontrolleri hızlı bir şekilde takip etmek mümkün. Önde ise 5 MP’lik selfie kamerası bulunuyor.

Play 20A modelinde 6.000 mAh kapasitesinde oldukça büyük bir batarya var. Cihazın siyah, mavi, mor renklerle sunulacağını belirtelim. Fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı.