Tümü Webekno
Paen çantalarda indirim! Stickerlarda indirim! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Avrupa Birliği, Kamu Personeline Yapay Zekâ Kullanmasını Yasakladı: Tamam da Niye?

Avrupa Birliği, kamu personelinin iş telefonunda yerleşik bile olsa yapay zekâ özelliklerini kullanmasını yasakladı. Ayrıca milletvekillerine de önemli bir e-posta gönderildi. Peki Avrupa Birliği, neden yapay zekâya karşı böyle sert karar aldı?

Avrupa Birliği, Kamu Personeline Yapay Zekâ Kullanmasını Yasakladı: Tamam da Niye?
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Avrupa Birliği, devlet işlerinde çalışan personelin kullandığı akıllı telefonlarla ilgili radikal bir karar aldı. Yapılan resmî açıklamada, söz konusu telefonlarda bulunan yerleşik yapay zekâ özelliklerinin devre dışı bırakıldığı ifade edildi. Artık Avrupa Birliği ülkelerindeki kamu personelleri, iş telefonlarında yapay zekâ kullanamayacaklar.

Her geçen gün biraz daha yaygınlaşan yapay zekâ teknolojileri, yeni nesil telefonlarda yerleşik olarak çalışabilir hâle geldiler. Ancak bu teknolojilerdeki gizlilik tartışmaları henüz sona ermiş değil. Zira bazı kesimler, yerleşik olarak çalışan yapay zekâ özelliklerinin bile ihtiyaç hâlinde uzak sunucuya veri gönderdiğini savunuyor. İşte Avrupa Birliği de tam olarak bu nedenle yasak kararı aldı.

Milletvekillerine özel uyarı geçildi!

Başlıksız-1

Avrupa Birliği'nin yapay zekâ ile ilgili tek kararı kamu personeline getirilen yasak değildi. Avrupa Birliği ülkelerindeki tüm milletvekilleri, konuyla ilgili bir e-posta aldılar. Bu e-postada kişisel cihazlarda da temkinli olunması gerektiği ifade ediliyordu. İş veya özel belgelerin yapay zekâ özellikleri tarafından taranmaması tavsiyesinde bulunan yetkililer, üçüncü taraf yapay zekâ uygulamalarını yüklerken ve bunlara erişim izni verilirken dikkatli olunması gerektiğini belirttiler.

Kullanıcılardan, Emekliye Ayrılan GPT-4o İçin İsyan: Geri Gelmesini İstiyorlar! Kullanıcılardan, Emekliye Ayrılan GPT-4o İçin İsyan: Geri Gelmesini İstiyorlar!

Daha önce ABD, Tayvan ve Avustralya gibi ülkelerin Çinli üretken yapay zekâ DeepSeek'i yasakladıklarını duymuştuk. Ancak Avrupa Birliği'nin gizlilik ve güvenlik endişesi, daha öncekilerden çok daha kapsamlı gibi görünüyor. Zira bu kez bir yapay zekâ aracı için değil, genele yönelik bir karar alınmış durumda.

Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Bedeli Çok Ağır Olmuş: 119 GB'lık GTA 5'in Boyutu 2.5 GB'a Düşürüldü

Bedeli Çok Ağır Olmuş: 119 GB'lık GTA 5'in Boyutu 2.5 GB'a Düşürüldü

Arabalardaki Start-Stop Teknolojisi Tarih Oluyor: İşte Alınan Karar!

Arabalardaki Start-Stop Teknolojisi Tarih Oluyor: İşte Alınan Karar!

Bunları Bilmek Lazım: Elektrikli Araçlarda Arıza Yapma Olasılığı En Yüksek Parçalar

Bunları Bilmek Lazım: Elektrikli Araçlarda Arıza Yapma Olasılığı En Yüksek Parçalar

Xiaomi'nin Elektrikli Otomobili SU7 Pro, Gerçek Dünya Testine Girdi: 265 Bin Kilometre Yol Yapıldı!

Xiaomi'nin Elektrikli Otomobili SU7 Pro, Gerçek Dünya Testine Girdi: 265 Bin Kilometre Yol Yapıldı!

Galaxy S26 Ultra'dan Yeni Reklam Filmi Geldi: İşte Telefonda Yer Alacak Yeni 'Hayalet Ekran' [Video]

Galaxy S26 Ultra'dan Yeni Reklam Filmi Geldi: İşte Telefonda Yer Alacak Yeni 'Hayalet Ekran' [Video]

Erotik Olduğu İçin Değil Sağlam Hikayesi Nedeniyle İzlemeniz Gereken 10 Enfes Film [18+]

Erotik Olduğu İçin Değil Sağlam Hikayesi Nedeniyle İzlemeniz Gereken 10 Enfes Film [18+]

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com