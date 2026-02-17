Avrupa Birliği, Kamu Personeline Yapay Zekâ Kullanmasını Yasakladı: Tamam da Niye?

Avrupa Birliği, kamu personelinin iş telefonunda yerleşik bile olsa yapay zekâ özelliklerini kullanmasını yasakladı. Ayrıca milletvekillerine de önemli bir e-posta gönderildi. Peki Avrupa Birliği, neden yapay zekâya karşı böyle sert karar aldı?

Avrupa Birliği, devlet işlerinde çalışan personelin kullandığı akıllı telefonlarla ilgili radikal bir karar aldı. Yapılan resmî açıklamada, söz konusu telefonlarda bulunan yerleşik yapay zekâ özelliklerinin devre dışı bırakıldığı ifade edildi. Artık Avrupa Birliği ülkelerindeki kamu personelleri, iş telefonlarında yapay zekâ kullanamayacaklar.

Her geçen gün biraz daha yaygınlaşan yapay zekâ teknolojileri, yeni nesil telefonlarda yerleşik olarak çalışabilir hâle geldiler. Ancak bu teknolojilerdeki gizlilik tartışmaları henüz sona ermiş değil. Zira bazı kesimler, yerleşik olarak çalışan yapay zekâ özelliklerinin bile ihtiyaç hâlinde uzak sunucuya veri gönderdiğini savunuyor. İşte Avrupa Birliği de tam olarak bu nedenle yasak kararı aldı.

Milletvekillerine özel uyarı geçildi!

Avrupa Birliği'nin yapay zekâ ile ilgili tek kararı kamu personeline getirilen yasak değildi. Avrupa Birliği ülkelerindeki tüm milletvekilleri, konuyla ilgili bir e-posta aldılar. Bu e-postada kişisel cihazlarda da temkinli olunması gerektiği ifade ediliyordu. İş veya özel belgelerin yapay zekâ özellikleri tarafından taranmaması tavsiyesinde bulunan yetkililer, üçüncü taraf yapay zekâ uygulamalarını yüklerken ve bunlara erişim izni verilirken dikkatli olunması gerektiğini belirttiler.

Daha önce ABD, Tayvan ve Avustralya gibi ülkelerin Çinli üretken yapay zekâ DeepSeek'i yasakladıklarını duymuştuk. Ancak Avrupa Birliği'nin gizlilik ve güvenlik endişesi, daha öncekilerden çok daha kapsamlı gibi görünüyor. Zira bu kez bir yapay zekâ aracı için değil, genele yönelik bir karar alınmış durumda.