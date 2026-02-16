Kullanıcılardan, Emekliye Ayrılan GPT-4o İçin İsyan: Geri Gelmesini İstiyorlar!

ChatGPT kullanıcıları, kullanımdan kaldırılan GPT-4o için harekete geçtiler. Çevrim içi platformlarda kampanyalar başlatan kullanıcılar, çok sevdikleri modelin yeniden kullanıma sunulmasını istiyorlar. OpenAI ise bu tepkiye karşılık vermeyecek gibi görünüyor.

Yapay zekâ sektörünün öncü isimlerinden OpenAI, geçtiğimiz hafta radikal bir kararı uygulamaya koydu. Şirket, ChatGPT kullanıcılarının çok uzun zamandır deneyimledikleri GPT-4o modelini kullanımdan kaldırdı. Kullanıcılar, artık isteseler de istemeseler de GPT-5 modellerini kullanmak zorundalar.

Ancak bu durum, çevrim içi platformlarda büyük bir infial yaratmış durumda. Öyle ki milyonlarca kullanıcı, X, Reddit ve change.org gibi platformlarda bir araya gelerek GPT-4o modelinin yeniden erişime açılması gerektiğini savunmaya başladılar. "#keep4o" etiketi ile başlatılan kampanya, OpenAI'a sert eleştiriler içeriyor.

Peki kullanıcıların GPT-4o bağlılığı nereden geliyor?

Sosyal medyada yapılan paylaşımlara baktığımız zaman kullanıcıların GPT-4o'ya olan bağlılıklarının nedeni çok net bir şekilde anlayabiliyoruz. Öyle ki bu model, yapay zekâ arkadaşlığı ve bağ kurmaya daha uygun olduğu için kullanıcılar tarafından fazlasıyla sevilmişti. İnsanların "yapay zekâ arkadaşlarını" kaybetmiş olmaları, onları üzmüş durumda.

Tabii bu tepkilerin OpenAI tarafında bir karşılığı olmayacak gibi görünüyor. Zira şirket, konuyla ilgili açıklamasında GPT-4o kullanım oranının sadece yüzde 0,1 olduğunu söylemişti. Hâl böyle olunca GPT-4o için herhangi bir adım atılmasının pek olası olmadığını söyleyebiliriz.