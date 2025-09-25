Avrupa Birliği, Microsoft'u Windows 10 için ücretsiz güvenlik güncellemesi vermeye mecbur bıraktı

Microsoft, Ekim 2025’te son güncellemesini alacak Windows 10 için Avrupa’da “Extended Security Updates (ESU)” programını açık bir koşul olmadan ücretsiz sunmak zorunda kaldı. Artık kullanıcılar yedekleme yapma şartı olmadan ESU’ya erişebilecek.

Microsoft, Windows 10’un resmi desteğinin 14 Ekim 2025’te sona ereceğini duyurmuştu. Bu kapsamda, kullanıcıların hâlâ sistem güvenliğini koruyabilmesi için “Extended Security Updates (ESU)” programı sunuluyordu.

Ancak başlangıçta Microsoft, bu ESU’lara erişim için kullanıcıların Windows Backup özelliğini etkinleştirmesini şart koşuyordu. Bu şart, OneDrive depolama sınırlarını zorlayabileceği ve Microsoft’un gelir modeline hizmet edebileceği gerekçesiyle eleştiriliyordu.

Avrupa’da tüketici haklarını savunan Euroconsumers grubu, bu zorunluluğun kaldırılması için girişimlerde bulundu. Sonuçta Microsoft, Avrupa Ekonomik Alanı’nda (EEA) yaşayan kullanıcıların ESU’ya yedekleme zorunluluğu olmadan erişebilmesini kabul etti.

Bu değişiklik yalnızca tüketiciler için geçerli; işletmeler hâlâ ücret karşılığında üç yıla kadar ek güncelleme hakkı alabiliyor. Ayrıca, bu ücretsiz ESU imkânı yalnızca Avrupa’da geçerli; diğer bölgelerde hâlâ yedekleme etkinleştirilmesi veya ödeme gerekebiliyor.