Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yapılan açıklamaya göre 2022 yılında Avrupa Birliği'nden en çok geri dönüştürülebilir plastik atık ithal eden ülke, Türkiye oldu.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), zaman zaman Avrupa Birliği'nin atık durumuyla ilgili raporlar yayımlıyor. Bu raporlardan biri de birliğin, dünyanın geri kalanına ne kadar atık ithal ettiğini listeleyen "atık" raporu. 2018 yılına kadar atıklarını büyük oranda Çin'e ithal eden AB, Çin'in atık plastik ithalini yasaklamasından sonra Türkiye'yi öne çıkarmış durumda.

2022 yılında AB dışına en çok ihraç edilen geri dönüştürülebilir atıklar listesine baktığımızda zirvede kâğıt yer alıyor. Plastik ve cam atıklar da kâğıt atıkların ardından geldi.

319 bin ton geri dönüştürülebilir plastik ithal edildi

Türkiye, AB dışına gönderilen tüm geri dönüştürülebilir plastiğin yüzde 29'u olan 319 bin tonluk atığı ihlal etti. Türkiye'yi yüzde 17 ile Endonezya ve yüzde 15 ile Malezya takip etti. 2022 yılı boyunca AB üyesi ülkeler toplamda 1,1 milyon ton geri dönüştürülebilir plastik ürünü diğer ülkelere ithal etti.

Türkiye ayrıca AB'den en çok kâğıt atık ithal eden ülkeler arasında da üçüncü sırada yer aldı. AB'nin toplamda 4,9 milyon tonluk geri dönüştürülebilir kâğıt ihracatının yüzde 12'si Türkiye'ye yapıldı. Türkiye bu metrikte 3. sırada yer aldı. AB, 2022 yılında kendi sınırları dışına toplam 6,4 milyon ton geri dönüştürülebilir atık ihraç ederken, toplam ihracatlarının bedeli 1,378 milyar dolar oldu.