Avrupa'da ekimde en çok satan otomobiller ve markalar belli oldu. Zirvede yabancı olmayan bir isim var.

Otomobil satışları dünyanın dört bir yanında hız kesmeden devam ediyor. Avrupa’da da durum böyle. Yayımlanan yeni veriler de kıtadaki satışların ne durumda olduğunu gözler önüne serdi.

Buna göre ekimde Avrupa’daki araç satışları önceki yılın aynı dönemine kıyasla %0,1’lik çok minik bir düşüşle 1 milyon 40 bin 390 adet olarak kayıtlara geçti. Bu yılın tamamını kapsayan Ocak-Ekim 2024 döneminde ise toplam satışlar 10 milyon 796 bin 414 olarak kaydedildi. Bu sayı, önceki yıla böre %1,1’lik bir büyüme demek.

En çok satan otomobil Dacia Sandero, marka ise Volkswagen oldu

Veriler, ekimde kıtada en çok satan otomobili de gösterdi. Buna göre ülkemizde de oldukça popüler bir model olan Dacia Sandero, geçen ay 21 bin 740 adet satışla zirvede yer aldı. Onu Peugeot 208 ve Volkswagen Tiguan takip etti. Peugeot 208’in geçen yıla kıyasla %42’lik, Tiguan’ın ise %72’lik bir yükselme ile üst sıralara çıkması dikkat çekti. Önceki yıllarda üstlerde yer alan Tesla Model Y ise düşüşünü sürdürdü ve ilk 10’a giremedi.

En çok satan markalara baktığımızda 115 bin 27 adet satışla %18’lik paya sahip olan Volkswagen en üstte yer alıyor. 2’inci sırada 77 bin 463 ile Toyota’yı, 3’te ise 70 bin 373 ile Skoda’yı görüyoruz.

Ekimde Avrupa’da en çok satan 10 otomobil