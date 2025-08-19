Avrupa'da 2025 yılında en çok satılan oyunlar açıklandı. Bu yıl çıkan oyunlar arasında Assassin’s Creed Shadows ön plana çıkarken tüm oyunlar arasında FC 25 zirvede. GTA 5 ise 12 yıl önce çıkmamış gibi 3. sırada yer almaya devam ediyor.

Avrupa’da 2025 yılının en çok satan oyunları belli oldu. Listenin başında, her yıl “FIFA çok bozdu, bir daha almam” denilse de milyonlarca oyuncunun yine satın aldığı EA Sports FC 25 yer aldı. Eleştiriler ne kadar sert olursa olsun, FC serisinin popülaritesi değişmedi.

Öte yandan yılın en çok tartışılan yapımlarından biri olan Assassin’s Creed Shadows, yayınlanmadan önce eleştiri yağmuruna tutulmasına rağmen, 2025’te piyasaya çıkan oyunlar arasında satış lideri oldu. Bu başarı, Ubisoft için hem prestij hem de ticari açıdan önemli bir geri dönüş oldu.

2025'te Avrupa'da en çok satılan oyunlar

EA Sports FC 25 Assassin's Creed Shadows Grand Theft Auto V Red Dead Redemption 2 Hogwarts Legacy Split-Fiction Monster Hunter Wilds Call of Duty: Black Ops 6 Mario Kart World Kingdom Come: Deliverance II The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Star Wars Battlefront II Elden Ring: Nightreign It Takes Two Grand Theft Auto Online NBA 2K25 F1 25 Tom Clancy's Rainbow Six: Siege Mario Kart 8: Deluxe Battlefield 1

Herkesin “GTA 6 nerede kaldı?” dediği 2025 yılında bile, 2013 çıkışlı GTA 5 Avrupa’da en çok satan üçüncü oyun olarak listede yer buldu. 12 yıl önce çıkmasına rağmen hâlâ ilk üçte olması, oyunun oyun tarihindeki en uzun ömürlü yapımlardan biri olduğunu gösteriyor. Tabii oyun bu kadar çok satıyorken GTA 6'nın hala gelmemesine şaşırmamalı.