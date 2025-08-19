2025'te Avrupa'da En Çok Satılan Oyunlar Açıklandı (Rockstar, GTA 6'yı Çıkarmasa Haklı)

Avrupa'da 2025 yılında en çok satılan oyunlar açıklandı. Bu yıl çıkan oyunlar arasında Assassin’s Creed Shadows ön plana çıkarken tüm oyunlar arasında FC 25 zirvede. GTA 5 ise 12 yıl önce çıkmamış gibi 3. sırada yer almaya devam ediyor.

Avrupa’da 2025 yılının en çok satan oyunları belli oldu. Listenin başında, her yıl “FIFA çok bozdu, bir daha almam” denilse de milyonlarca oyuncunun yine satın aldığı EA Sports FC 25 yer aldı. Eleştiriler ne kadar sert olursa olsun, FC serisinin popülaritesi değişmedi.

Öte yandan yılın en çok tartışılan yapımlarından biri olan Assassin’s Creed Shadows, yayınlanmadan önce eleştiri yağmuruna tutulmasına rağmen, 2025’te piyasaya çıkan oyunlar arasında satış lideri oldu. Bu başarı, Ubisoft için hem prestij hem de ticari açıdan önemli bir geri dönüş oldu.

2025'te Avrupa'da en çok satılan oyunlar

oyunlar

  1. EA Sports FC 25
  2. Assassin's Creed Shadows
  3. Grand Theft Auto V
  4. Red Dead Redemption 2
  5. Hogwarts Legacy
  6. Split-Fiction
  7. Monster Hunter Wilds
  8. Call of Duty: Black Ops 6
  9. Mario Kart World
  10. Kingdom Come: Deliverance II
  11. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
  12. Star Wars Battlefront II
  13. Elden Ring: Nightreign
  14. It Takes Two
  15. Grand Theft Auto Online
  16. NBA 2K25
  17. F1 25
  18. Tom Clancy's Rainbow Six: Siege
  19. Mario Kart 8: Deluxe
  20. Battlefield 1

Herkesin “GTA 6 nerede kaldı?” dediği 2025 yılında bile, 2013 çıkışlı GTA 5 Avrupa’da en çok satan üçüncü oyun olarak listede yer buldu. 12 yıl önce çıkmasına rağmen hâlâ ilk üçte olması, oyunun oyun tarihindeki en uzun ömürlü yapımlardan biri olduğunu gösteriyor. Tabii oyun bu kadar çok satıyorken GTA 6'nın hala gelmemesine şaşırmamalı.

Kaynak : https://wccftech.com/assassins-creed-shadows-europes-best-selling-new-game-2025/
En Güncel Haberler