Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

Avrupa'daki Büyük Havalimanlarına Siber Saldırı: İptal Olan Uçuşlar Var!

Avrupa'daki hava trafiğini önemli ölçüde etkileyen bir siber saldırı gerçekleşti. İngiltere, Londra ve Belçika'daki bazı havalimanları, bu durumdan etkilendiler. An itibarıyla bazı uçuşlar gecikmeli olarak gerçekleştirilirken bazı uçuşlar ise tamamen iptal edilmiş durumda.

Avrupa'daki Büyük Havalimanlarına Siber Saldırı: İptal Olan Uçuşlar Var!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Avrupa'nın en popüler havalimanları, son dönemlerin en sıkıntılı günlerinden birine uyandılar. Gerçekleştirilen bir siber saldırı, uçuşların aksamasına ve hatta iptal olmasına neden oldu. Siber saldırının arkasındaki hack grubu ise şimdilik bilinmiyor.

Yapılan açıklamalara göre saldırı, doğrudan havalimanlarını hedef almadı. Ancak Avrupa'daki pek çok havalimanı için check-in ve biniş sistemleri sağlayan Collins Aerospace'in siber saldırıya uğraması, süreci ciddi anlamda yavaşlatmış durumda.

Hangi havalimanları etkilendi?

Başlıksız-1

Yapılan resmî açıklamalara göre İngiltere'de bulunan Heathrow Havalimanı, Brüksel Havalimanı ve Berlin Havalimanı, siber saldırı nedeniyle hizmet aksaklığı yaşıyor. Ancak Almanya'nın en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı ile Zürih Havalimanı'nda herhangi bir sorun yok. Bunun nedeni, check-in ve biniş sistemleri için başka bir firmadan hizmet alınmış olması olabilir. Bu arada; İstanbul Havalimanı'nda herhangi bir aksaklık olmadığını belirtelim.

Javascript Tarihinin En Büyük Hack Olaylarından Biri Yaşandı Javascript Tarihinin En Büyük Hack Olaylarından Biri Yaşandı

Avrupa'daki hava trafiğini önemli ölçüde etkileyen siber saldırı, henüz sıcak bir gelişme. Hâl böyle olunca siber saldırganların amaçları ve Collins Aerospace'in bu saldırıyı nasıl püskürteceği gibi sorular henüz yanıtsız.

Hack

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Togg T10F Almaya Değer mi? Corolla, Megane ve BYD Seal Gibi Rakipleriyle Kıyasladık

Togg T10F Almaya Değer mi? Corolla, Megane ve BYD Seal Gibi Rakipleriyle Kıyasladık

iOS 26 Yükleyenlerin Değiştirmesi Gereken 5 iPhone Ayarı

iOS 26 Yükleyenlerin Değiştirmesi Gereken 5 iPhone Ayarı

ChatGPT'nin Sevilen Özelliği Artık Gemini'a da Geldi (Biraz Geç Olsa da...)

ChatGPT'nin Sevilen Özelliği Artık Gemini'a da Geldi (Biraz Geç Olsa da...)

Tüm Samsung Telefonları Etkileyen Bir Güvenlik Açığı Tespit Edildi

Tüm Samsung Telefonları Etkileyen Bir Güvenlik Açığı Tespit Edildi

Türk Edebiyatının Usta Kalemlerinin Elinden Çıkıp Sonrasında Şarkıya Dönüşmüş 10 Meşhur Şiir

Türk Edebiyatının Usta Kalemlerinin Elinden Çıkıp Sonrasında Şarkıya Dönüşmüş 10 Meşhur Şiir

Apple'ın Türkiye'ye Getirmediği Devrim Yaratacak Dinamik Şarj Adaptörü

Apple'ın Türkiye'ye Getirmediği Devrim Yaratacak Dinamik Şarj Adaptörü

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim