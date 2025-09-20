Avrupa'daki Büyük Havalimanlarına Siber Saldırı: İptal Olan Uçuşlar Var!

Avrupa'daki hava trafiğini önemli ölçüde etkileyen bir siber saldırı gerçekleşti. İngiltere, Londra ve Belçika'daki bazı havalimanları, bu durumdan etkilendiler. An itibarıyla bazı uçuşlar gecikmeli olarak gerçekleştirilirken bazı uçuşlar ise tamamen iptal edilmiş durumda.

Avrupa'nın en popüler havalimanları, son dönemlerin en sıkıntılı günlerinden birine uyandılar. Gerçekleştirilen bir siber saldırı, uçuşların aksamasına ve hatta iptal olmasına neden oldu. Siber saldırının arkasındaki hack grubu ise şimdilik bilinmiyor.

Yapılan açıklamalara göre saldırı, doğrudan havalimanlarını hedef almadı. Ancak Avrupa'daki pek çok havalimanı için check-in ve biniş sistemleri sağlayan Collins Aerospace'in siber saldırıya uğraması, süreci ciddi anlamda yavaşlatmış durumda.

Hangi havalimanları etkilendi?

Yapılan resmî açıklamalara göre İngiltere'de bulunan Heathrow Havalimanı, Brüksel Havalimanı ve Berlin Havalimanı, siber saldırı nedeniyle hizmet aksaklığı yaşıyor. Ancak Almanya'nın en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı ile Zürih Havalimanı'nda herhangi bir sorun yok. Bunun nedeni, check-in ve biniş sistemleri için başka bir firmadan hizmet alınmış olması olabilir. Bu arada; İstanbul Havalimanı'nda herhangi bir aksaklık olmadığını belirtelim.

Avrupa'daki hava trafiğini önemli ölçüde etkileyen siber saldırı, henüz sıcak bir gelişme. Hâl böyle olunca siber saldırganların amaçları ve Collins Aerospace'in bu saldırıyı nasıl püskürteceği gibi sorular henüz yanıtsız.