Avrupa'nın ilk metaverse yatırım fonu ETC Group Global Metaverse UCITS Yatırım Fonu (METR), geçtiğimiz gün Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda işleme açıldı. Gelen haberlerde yatırımcıların bu ETF yoluyla metaverse ile alakalı şirketlere yatırım yapabileceği ifade edildi.

Teknoloji dünyasında son zamanlarda en çok konuşulan konuların başında metaverse’ün bulunduğunu söylememiz yanlış olmaz. İnsanların gerçek hayatta yaptığı şeylerin sanal dünyalarda da yapılmasını vadeden ve trilyonlarca dolarlık bir pazara dönüşmesi beklenen bu kavram, ‘internetin geleceği’ olarak tanımlanıyor. Bu da hem dev şirketlerin hem de birçok insanın metaverse projelerine milyarlarca dolarlık yatırım yapmasını sağlıyor.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberde bu yatırımlara bir yenisinin daha eklendiğini ve bankacılık devi HSBC’nin, en popüler metaverse platformlarından biri olan The Sandbox ile ortaklık kurduğunu aktarmıştık. Şimdi ise metaverse konusunda büyük bir gelişme daha yaşandı. Avrupa’nın ilk metaverse yatırım fonu işleme açıldı.

Avrupa’nın ilk ETF’i Londra Borsası’nda

Gelen haberlere göre Avrupa’nın ilk ETF’i (borsa yatırım fonu), Londra Borsası’nda işleme açıldı. ETF nedir diye soracak olursanız da, portföy çeşitliliğini sağlamak adına oluşturulan ve menkul kıymetler borsalarında işlem gören yatırım fonlarına ETF (Exchange-traded Funds); yani borsa yatırım fonu deniyor. Geçtiğimiz ay Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası’ndan da benzer bir hamle gelmişti ve ülkenin ilk metaverse ETF’i işleme açılmıştı.

Coinkolik’in haberine göre metaverse temalı ETC Group Global Metaverse UCITS Yatırım Fonu (METR), dün Londra Menkul Kıymetler Borsası’nda işleme açıldı ve Avrupa’nın ilk metaverse ETF’i olma başarısına imza attı. Açıklamalara göre bu ETF ile yatırımcıların sanal veya artırılmış gerçeklik, üç boyutlu grafikler, online oyunlar, NFT’ler, blok zinciri gibi metaverse’ün içinde yer alan 51 şirkete yatırım yapması mümkün olacak. Ayrıca bu projenin şu an gelişmekte olan metaverse’ün büyümesine katkı sağlayabileceği de gelen haberler yer aldı.