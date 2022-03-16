En popüler metaverse platformlarından birisi olan The Sandbox, bankacılık devi HSBC ile ortaklık kurduğunu duyurdu. Metaverse evrenine atılan HSBC, The Sandbox üzerinden sanal arsa da satın alacak.

Özellikle Meta’nın gelecek metaverse vizyonunu açıklamasıyla birlikte büyük yatırımlara ev sahipliği yapmaya başlayan metaverse projelerinden bugün yeni bir haber daha geldi. Bankacılık devi HSBC, günümüzün en popüler metaverse platformlarından The Sandbox ile ortaklık kurduğunu açıkladı.

The Sandbox tarafından yayımlanan blog gönderisinde yeni ortaklığın, bankacılık devinin yeni ortaklıkla birlikte dünya çapındaki sanal topluluklara metaverse’deki küresel finansal hizmet sağlayıcıları ve spor topluluklarıyla etkileşime girmelerini sağlayacak fırsatlar sunulacağı belirtildi.

HSBC, The Sandbox'tan arsa alacak:

Ayrıca açıklamaya göre HSBC, anlaşma kapsamında LAND şeklinde sanal The Sandbox üzerinde sanal gayrimenkul satın alacak. Bu gayrimenkul, spor, e-spor ve oyun meraklılarıyla bağlantı ve etkileşim kurmak için kullanılacak. Yakın zamana kadar kripto paralara şüpheyle yaklaşan şirketin Asya-Pasifik bölgesi Pazarlamadan Sorumlu Başkanı Suresh Balaji, anlaşma hakkında şu şekilde açıklamada bulundu:

“Metaverse, insanların artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve genişletilmiş gerçeklik gibi sürükleyici teknolojileri kullanarak internetin yeni nesli Web3’ü deneyimleme şeklidir. The Sandbox ile ortaklığımız sayesinde haberler ve mevcut müşteriler için yenilikçi marka deneyimleri oluşturmamıza olanak tanıyacak şekilde metaverse’e adım atıyoruz.”