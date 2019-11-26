Avrupa'daki Tüm IPv4 Adresleri Tükendi

RIPE Ağ Koordinasyon Merkezi, son kalan IPv4 adres bloğunu tahsis etti. IPv4 adreslerinin tükenmesi ciddi sorunlara yol açabilir ve ağ operatörlerini IPv6 kullanımına teşvik edebilir.

Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya'daki 76 ülkede IP adreslerinin tahsis edilmesinden ve kaydedilmesinden sorumlu olan RIPE Ağ Koordinasyon Merkezi (RIPE NCC), son kalan IPv4 adres bloğunu tahsis ettiğini açıkladı. IPv4 adresleri, internet üzerinde aygıtları tanımlamak için kullanılıyor ve dünya genelinde yalnızca 4,2 milyar IPv4 adresi var.

RIPE NCC, adreslerin tükendiğini açıklayarak ağ operatörleri üzerindeki baskıyı artırırken, internetin büyümesiyle ilgili endişeleri de artırıyor. Neyse ki kuruluş, ayrıca kendisine geri gönderilen IPv4 adreslerini de alacak. Bu noktadan sonra RIPE NCC tarafından kurtarılan IPv4 adresleri, bekleme listesi aracılığıyla tahsis edilecek. Ancak bunun yılda sadece birkaç yüz binle sınırlı olacağı ve bugün ihtiyaç duyulan milyonlarca adresi karşılayamayacağı ön görülüyor.

RIPE NCC, 2012 yılında IANA'dan (Internet Numara Atama Kurumu) alınan son adresleri tahsis etmeye başladığında, IPv4 adreslerinin tükeneceği ön görülüyordu. IPv4 adreslerinin tükenmesinin IPv6'ya geçişi hızlandırması bekleniyor. IPv6, IPv4'ten farklı olarak, 32 bit yerine 128 bitlik yapı kullanıyor. 1996'da IPv4 IP bloklarının tükenmeye başlamasıyla çözüm olarak sunulan IPv6, 340 trilyon farklı IP adresi sağlayabiliyor.

IPv4 adreslerinin tükenmesi, ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu noktada ağ operatörleri, müşterilerin taleplerini karşılamak için karmaşık ve pahalı geçici çözümler kullanabilir veya IPv6'yı kullanmak zorunda kalabilir.