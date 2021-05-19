Dünyanın en çok kripto para kullanıcısına sahip 4. ülkesi olan Türkiye’de, bu konudaki gündem oldukça yoğun. Thodex ile VeBitcoin skandalları, kripto para vergisini de içermesi beklenen Dijital Para düzenlemesi derken konuşulacak çok fazla şey var. Avrupa Birliği Lisanslı kripto para borsası Coinmetro Türkiye’deki gelişmeleri değerlendirdi.

Türkiye’de birden fazla kurumun eş zamanlı olarak üzerinde çalışmaya devam ettiği Dijital Para Yasası, bugüne kadar yapılan en kapsamlı düzenlemeyi beraberinde getirecek. Yasaya dair ilk detayların ortaya çıkışından sonra gerçekleşen Thodex ve VeBitcoin vurgunları, Türkiye’deki yatırımcılarda endişeye neden oldu.

Artık piyasadaki en güvenilir kripto paralar ya da borsaları için bile ‘Güvenilir mi?’ sorusunu daha fazla duyuyoruz. Peki gerçekten bir güvenlik zafiyeti var mı, yasalar ve düzenlemeler neleri karşılayacak, en önemlisi de yatırımcılar bu gelişmelerden sonra neler düşünmeli? Merkezi Estonya’da bulunan ve AB lisanslı kripto para borsası Coinmetro konuyu değerlendirdi.

Thodex ile VeBitcoin skandalları neden yaşandı?

Türkiye’de ve Dünya’da kripto para alımı ve satımı için aracılık eden bir çok kripto para borsası bulunuyor. Thodex ve VeBitcoin de bunlardan sadece ikisiydi. Hatta Thodex, Türkiye’nin ilk Bitcoin ATM’sini kuran borsaydı. VeBitcoin ise daha sonradan ortaya çıkan ve nispeten daha az kişiye hitap eden küçük bir borsaydı. Coinmetro yetkilileri, Thodex ile VeBitcoin skandalının potansiyel nedenleri hakkında şu açıklamada bulundular.

“Thodex, VeBitcoin gibi aracılık eden firmalar, yatırımcıların aldıkları kripto paraları kendi veri merkezlerinde, diğer taraftan yatırımcıların fiziki paralarını da kendi banka hesaplarında tutuyorlar. Yani aslında tüm fiziki ve kripto paralar firmaya aidiyetinde bulunuyor. Kullanıcılar da firmaya gönderdikleri fiziksel para ile firmaya ait olan kripto paralar üzerinde işlem yapıyorlar. Firmanın hem fiziksel hem de kripto paraları kontrol edebilen tek taraf olması skandala davetiye çıkardı”

Kripto paralarda güvenlik zafiyeti var mı?

Yatırımcıların büyük bir çoğunluğu Thodex ve benzeri vakaların ardından tüm kripto para ekosistemine ilişkin endişe yaşıyorlar. Bu endişeler, genel olarak kripto paralarda güvenlik zafiyeti olup olmadığı tartışmalarına kadar gidiyor. Ancak Coinmetro’ya göre kripto paraların güvenilirliği konusu, kendi içinde iki ayrı başlık altında incelenmeli:

“Kripto paraların güvenilirliği; sistemin kendi içinde işlemesi için ayrı, kripto paraları kişilerin saklaması için ayrı değerlendirilmelidir. Kripto paralar ile yapılan işlemler, Blockchain ağı üzerinde gerçekleştiğinden oldukça güvenlidir. Fakat bu durum sizin kripto para sahibi olduğunuzda yapacağınız hataları tolere etmez. Bu sebeple cüzdanın güvenilirliğini sağlamak sizin elinizdedir. Kripto paraların herhangi bir merkezinin olmaması sebebiyle de özellikle aracı olarak kullanılacak firmaların arkasındaki sermaye ve yatırım gücü de önemsenmelidir.”

Coinmetro aynı zamanda kripto para yatırımcılarının soğuk cüzdan yöntemini tercih etmelerini de tavsiye ediyor. Bu yöntem sayesinde sahip olunan kripto para bakiyesi, internete bağlı olmayan ortamda güvenle saklanabiliyor.

Türkiye’de yapılan veya yapılması öngörülen düzenlemeler:

Türkiye’de kripto para konusunda bazı adımlar atılmaya başlandı ve daha da atılacağının sinyali verildi. Özellikle son zamanlarda yaşanılan skandallardan sonra sıkı bir denetimin geleceği de öngörülüyor. Bu öngürünün temellerini sağlamlaştıran en somut adım, 30 Nisan 2021’de yürürlüğe giren ve kripto paraların ödeme işlemlerinde kullanılmasını askıya alan TCMB kararıydı.

Kripto paralar için vergilendirme uygulayan pek çok ülke olduğunu vurgulayan Coinmetro, Türkiye’deki çalışamaları “alım, satım ve devretme” gibi işlemlere vergi geleceğinin işaretçisi olarak yorumluyor.

Bitcoin’deki düşüş ile Türkiye’deki düzenlemeler arasında bir ilişki bulunmuyor:

Türkiye’de yapılan ve yapılabileceği söylenen bazı düzenlemeler ile Bitcoin’de de sert bir düşüş meydana gelmesi aynı zamanlara denk geldi. Bu durum, Bitcoin’deki düşüşün Türkiye’nin yaptığı düzenlemelerle ilişkilendirilmesine sebep olsa da aslında arkasında yatan neden çok farklı. Çin’in Sincan bölgesinde meydana gelen elektrik kesintisi, Bitcoin’deki sert düşüşün asıl nedenlerinden birisiydi.

Bitcoin elde etmek için yapılan Bitcoin madenciliği, elektrik enerjisine bağımlı. Çin’in Sincan bölgesinde ise Bitcoin madenciliği yoğun bir şekilde yapılır. Meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle devre dışı kalan çok sayıdaki Bitcoin madenciliği merkezi, Bitcoin ağında yavaşlamaya neden olmuştu. Bu nedenle Bitcoin’in alt yapısındaki blokzincir teknolojisinin ilk şartı olan “işlemlerin zincir üzerine kaydedilmesi ve doğrulanması” şartı gerçekleştirilemedi.

Coinmetro yetkilileri, Çin’deki elektrik kesintisinden haberdar olan Bitcoin sahiplerinin endişelenerek ellerindeki Bitcoinleri satmaya başladıklarını ve bu durumun da sert bir düşüşe neden olduğunu belirtiyor. Bu durumun yatırımcı tarafından bir zafiyet olarak değerlendirildiğini belirten Coinmetro, kesintinin ardından piyasanın yeniden toparlandığını da hatırlatıyor.

Böyle bir gündemde kripto para yatırımcıları ne yapmalı?

Türkiye’de ortaya çıkan bazı skandallar ve gelişmelerden sonra yurtiçindeki yatırımcılar, yurtdışındaki firmaları tercih etmeye başladı. Bu noktada benzer sorunla tekrar karşılaşmamak adına tercih edilecek firmanın güçlü bir sermaye ve yatırım desteğinin olmasına dikkat edilmesi gerekiyor.

Bu içeriğe sağladığı katkı ve resmi koşulları karşılaması nedeniyle, yurt dışı borsalarında işlem yapmak isteyenlere Coinmetro’yu tavsiye ediyoruz. Avrupa Birliği Lisansı altında faaliyet gösteren Coinmetro, şu anda Türkiye’de temelleri atılan yasal düzenlemelere de uygun bir altyapıya sahip. Ayrıca Coinmetro, yapılan tüm yatırımların soğuk cüzdan üzerinde gerçekleştirilmesi gerektiğinin de altını çiziyor.