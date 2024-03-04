Geniş iç kapasiteye sahip station wagon talebinin yarısından fazlasını Avrupa oluşturuyor. Neden özellikle Avrupa’da bu kadar tercih ediliyor ki?

Coğrafya, kültür ve ihtiyaçlar; diğer tüm tercihlerimizde olduğu gibi araba tercihlerimizde de önemli bir rol oynuyor. Bazı ülkelerde kamyonetler tercih edilirken bazılarında küçük araçlara talep fazla olabiliyor.

Avrupa’da ise bu durum, station wagon’lara olan taleple karşımıza çıkıyor. Peki niye özellikle Avrupa’da bu kadar popüler? Amerika’da da olması gerekmez miydi?

Nedir bu station wagon?

Station wagon (SW); 3-5 kapılı, tavanı arabanın arkasına kadar uzanan, taşıma kapasitesi fazla olan bir otomobil türü. İstasyon vagonu/kasası olarak dilimize çevrilen bu türün kökeni, istasyonlar arasında yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan araçlara dayanıyor. Günümüzde ise çocuklu ve kalabalık aileler tarafından daha çok tercih ediliyor.

Bazı özelliklerini sıralayacak olursak:

Genelde 5 kapılı.

Bazı modellerin bagaj kısmında açılır kapanır 2 kişilik koltuk bulunuyor.

bulunuyor. Çoğunlukla güçlü motorlara sahip.

sahip. Bagaj hacmi yüksek.

Tavan kısmı arkaya kadar uzanıyor.

Özellikle Avrupa ülkelerindeki lüks modellerde bile station arabalar çok fazla tercih ediliyor. Nedenini açıklayalım.

Station wagon’un küresel talebinin %64’ünü Avrupa satışları oluşturuyor.

Station wagon’ların büyük bagaj kapasitesi ve geniş iç hacmi, uzun seyahatler ya da günlük kullanım için oldukça pratik. Üstelik sedan otomobillere kıyasla daha düşük aerodinamik dirence sahip oldukları için yakıt ekonomisini verimli hâle getiriyor.

Avrupa’da, büyük şehirlerdeki trafik ve park sorunları düşününce daha küçük araçların tercih edilebileceğini varsayabilirsiniz fakat station wagon’lar, sedanlardan daha büyük olmalarına rağmen büyük SUV’ler ya da kamyonetler kadar hacimli değiller.

Bu yüzden şehir içinde kullanıma uygun boyutlara sahip olurken büyük bir taşıma kapasitesi de sunarlar. Modelden modele değişir elbette. Hem zaten herkesin garajı olduğu için büyük araç çok da sıkıntı olmaz.

Kültürel farklılıkları da unutmamak gerek.

Kişi başına düşen millî gelirin fazla olması, Avrupalıları daha çok aktivite yapmaya meyilli kılıyor. Arabalarının arkasına kamp, dağcılık, piknik bisiklet vb. malzemelerini ya da evcil hayvanları ile onların eşyalarını yükleyip istedikleri yere aileleriyle rahatça gidebiliyorlar.

Amerika’da station’lar pek tercih edilmiyor.

Amerika’daki geniş araziler ve otoyollar gibi faktörler, büyük araçların ve kamyonetlerin tercih edilmesine sebep oluyor. Zaten yakıt fiyatları da düşük olduğu için daha büyük ve yakıt tüketimi yüksek araçları kullanmayı dert etmiyorlar. Günümüzde ABD’de bayrağı SUV’ler çekiyor.

Kısacası coğrafya, kültür ve ihtiyaçlar; araba tercihlerini çok kolay bir şekilde yönlendirebiliyor. Bu nedenle station wagon’lar Avrupa’da daha çok tercih ediliyor.

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