Tasarımına Aşık Olacağınız 2026 Cupra Tavascan Tanıtıldı: İşte Özellikleri

2026 Cupra Tavascan tanıtıldı. İşte yeni bir giriş seviye versiyona da sahip olan otomobilin özellikleri.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de de sunduğu otomobillerle öne çıkmayı başaran Cupra, yeni otomobilleriyle karşımıza çıkarken elektrikli araçlar da tanıtıyordu. Volkswagen Group bünyesindeki firma, şimdi de yepyeni bir model tanıttı. Bu araç, 2026 Cupra Tavascan olarak bizlerle buluşuyor.

Yeni Cupra Tavascan modeli, elektrikli coupe SUV tipinde bir otomobil olarak geliyor. Şık ve modern bir tasarıma sahip araç, gerçekten etkileyici özelliklere de sahip. Geli nyeni Cupra Tavascan’ın detaylarına bakalım.

Karşınızda 2026 Cupra Tavascan

Güçlü özelliklerini sert görünümlü tasarımına yansıtan yeni Tavascan, giriş seviyesinde önemli bir güncellemeyle geliyor. Bu seviyede artık 140 kW güce sahip 58 kWsa bataryalı bir versiyon görüyoruz. Bu versiyon, 435 kilometreye kadar çıkan menzil sunabiliyor. Daha üst seviye versiyonlarda ise 210 kW’lık ve 250 kW güce sahip modeller görüyoruz. Araç %10’dan %80’e 26 dakikada şarj olabiliyor.

İç mekânda da iyileştirilmiş özellikler karşımıza çıkıyor. Sürüş deneyimini zenginleştiren 10,25 inçlik dijital kokpit görüyoruz. CUPRA ayrıca fiziksel düğmelere sahip yeni bir direksiyon simidini de otomobile eklemiş. İç mekân, entegre bir uygulama mağazası aracılığıyla çok çeşitli uygulamalara sorunsuz erişim sunarken kendi Android tabanlı işletim sistemine de sahip. Tabii ki telefonunuzu da bağlayıp kullanabiliyorsunuz.

Araçta her sürüşe uyum sağlayan ve sürücü kabine girmeden önce bile devreye giren yeni elektrikli havalandırma kanalları aracılığıyla çalışan dinamik ve akıllı bir iklimlendirme sistemi eklenmiş. Anahtar yaklaştığında, sistem havayı önceden dolaştırıyor, yolculara ve güneşin konumuna göre yönünü ayarlıyor. Dark Void isimli yepyeni bir renkle gelecek yeni Cupra Tavascan yakın zamanda seri üretime girecek. İlk modellerin yaz aylarında teslim edilmesi hedefleniyor. Cupra, henüz araç için bir fiyat açıklamadı.

5G'ye Geçmezseniz Ne Olur? 4G Kullanmaya Devam Etmenin Dezavantajları ve Az Bilinen Avantajları

Gemini, ChatGPT'yi Bırakmak İsteyip Bırakamayanları Çok Mutlu Edecek Özellikler Duyurdu

5G Hız Testi Ne Kadar İnternet Harcıyor?

İçinde Steve Jobs'un Kazağından Parça Olan 50. Yıl Özel iPhone 17 Pro Duyuruldu

Türkiye'nin İlk "Akıllı Yolu" Trafiğe Açıldı: İşte Yeri ve Özellikleri

[27-30 Mart] 1.780 TL Değerindeki Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

